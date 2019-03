Martina Velarde y Carmen María Ruiz abren la lista de Unidas Podemos al Congreso y Manuel Baena al Senado

Córdoba.-28A.- Martina Velarde y Carmen María Ruiz abren la lista de U

Martina Velarde (Podemos) y Carmen María Ruiz (IU), como números uno y dos, respectivamente, abren la lista de Unidas Podemos al Congreso por Córdoba, mientras que el nombre de Manuel Baena (IU) aparece en primer lugar en la candidatura al Senado por Córdoba que ha sido registrada este lunes ya formalmente por la formación ante la Junta Electoral Provincial (JEP).Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Unidas Podemos, las cuales han precisado que tras Martina Velarde, que forma parte del Consejo Ciudadano Municipal (CCM) de Podemos Córdoba y del Área de Vivienda del Consejo Ciudadano Andaluz (CCA), y de Carmen María Ruiz, que es responsable adjunta de Organización de IU Córdoba, miembro de la Coordinadora de IU Andalucía y de la ejecutiva provincial y el Comité Central del PCA, se sitúan Teresa González y Ramón Fernández, que ha formado parte de la ejecutiva andaluza de Equo de 2012 a 2019.En quinto lugar de la candidatura de Unidas Podemos está Miguel Ángel Peña, que es miembro de la Coordinadora Provincial de IU y del Comité Provincial del PCA, y es profesor de Geografía e Historia de Secundaria y Bachillerato, mientras que el sexto puesto es para Manuel Monereo, actual diputado por Córdoba de Unidos Podemos, que encabezó la lista en las generales de 2016, y fue dirigente del PCE y del PCPE.Por lo que respecta al Senado, el primer nombre es el ya mencionado de Manuel Baena, ex alcalde de IU en Puente Genil (Córdoba) y ex parlamentario autonómico por IU, que en las últimas elecciones andaluzas cerró la lista de Adelante Andalucía por Córdoba, y le siguen en la candidatura al Senado Noemí Martínez y Francisco Molina, actual concejal de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa y ex coordinador andaluz de la JOC.--EUROPA PRESS--