Marta Bosquet explica a estudiantes de Derecho en Córdoba cómo es "el

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha ofrecido este jueves una charla a estudiantes universitarios de tercero de Derecho en Córdoba, como actividad académica dentro de la asignatura de 'Instituciones Públicas de Andalucía', para explicarles cómo es "el día a día" de la Cámara autonómica a "futuros parlamentarios".A este respecto y en declaraciones previas a los periodistas, Bosquet, quien ha estado acompañada por el profesor Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Córdoba, Ángel Gómez, ha destacado la importancia que tienen acciones como ésta, para cumplir el objetivo que se ha marcado en su Presidencia de "acercar el Parlamento a los ciudadanos" y, a su juicio, "no hay mejor lugar que las universidades" andaluzas, ya que "representan el futuro de la sociedad y, probablemente, el futuro de la propia composición del Parlamento" de Andalucía.Bosquet ha dicho estar "encantada" de tomar parte en dicha actividad académica, a petición de la Facultad de Derecho, pues así puede contar a los estudiantes, "no lo que está en los libros" sobre lo qué es y como funciona la Cámara autonómica, sino para explicarles "lo que hay en el Parlamento y que no está escrito", para que así "conozcan la realidad de la vida parlamentaria" y "lo que realmente se trabaja en el Parlamento, que es mucho".La idea, según ha detallado Bosquet, es dar a conocer a los universitarios "lo que no se ve, lo que conlleva la práctica parlamentaria" y su "día a día", hablando a los estudiantes "de la composición del Parlamento" y "del objetivo" de su Presidencia para la presente legislatura, siempre con la finalidad de ayudar en la formación de "las generaciones futuras" en lo que supone "la política y la práctica política", sobre todo respecto a la importancia del "diálogo".Si ello se hace así, desde edades tempranas y hasta la Universidad, donde "probablemente se estarán formando futuros parlamentarios", pues se podrá "conseguir que la clase política sea vista por los ciudadanos" como lo que son, "servidores públicos", según ha concluido.--EUROPA PRESS--