Córdoba.- 28A.- Marcial Gómez (Cs) afirma que las medidas "populistas"

El candidato de Cs al Congreso por Córdoba, Marcial Gómez, ha afirmado que las medidas "populistas" del Gobierno del PSOE "están haciendo que suba el paro" y, en consecuencia, según ha subrayado, "ganar las elecciones a Sánchez" se ha convertido ya en "una emergencia nacional".Según ha informado Cs, Gómez ha opinado que "con las medidas adoptadas por Ciudadanos en su Ley de Autónomos se crecía en número de autónomos y, por el contrario, las del Gobierno del PSOE nos llevan a su caída", apuntando que "luego se preguntarán porque se ralentiza la creación de empleo".El también portavoz provincial de la formación naranja ha insistido en que Cs ya avisó "que la subida del Salario Mínimo Interprofesional por el decretazo de Sánchez, junto a la podemización de la economía, era una medida populista que traería consecuencias negativas" ya que, a su juicio, "los salarios no se suben por decreto, se suben por productividad"."Hay que recordarle al Gobierno de Sánchez --ha proseguido-- que ellos no pagan los salarios, los pagan los empresarios y los autónomos", lamentando Gómez que, además, "mientras el paro baja en toda España, sube en nuestra provincia", y "lo más preocupante es que cae la afiliación a la Seguridad Social en casi 1.000 personas", a lo que sune que "no superamos la temporalidad de los contratos que se firman, ya que casi el 98 por ciento son contratos temporales que impiden a los cordobeses hacer planes de futuro".En opinión del candidato de Cs, "los empresarios y autónomos cordobeses han tenido que adaptarse a una subida tan drástica sin periodo de carencia, por eso ahora hay casi 1.000 cordobeses menos cotizando a la Seguridad Social, es decir, 1.000 cordobeses menos aportando a nuestro sistema de pensiones".Por eso, según ha concluido, "ganar las elecciones a Sánchez es una emergencia nacional", anunciando que Cs volverá a presentar su "Ley de lucha contra la precariedad, para combatir la temporalidad y la precariedad con medidas como el contrato único de protección creciente, la mochila austriaca de derechos del trabajador, o el sistema de bonus para las empresas que despiden menos".--EUROPA PRESS--