Maíllo destaca la relevancia de los Premios García Caparrós cuando la Junta quiere derogar la Ley de Memoria

Maíllo defiende la Ley de Memoria Histórica

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado este martes en Córdoba, poco antes de participar en la entrega de los V Premios García Caparrós, que los mismos adquieren ahora "un valor relevante", cuando "las fuerzas del Gobierno andaluz amenazan con la derogación de la Ley de Memoria" Histórica y Democrática de Andalucía.En este sentido y en declaraciones a los periodistas junto al secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, el líder de IU en Andalucía ha advertido que, "aunque no se derogue una ley", la misma "puede eliminarse por la vía de los hechos, al no darle consignación presupuestaria o no desarrollarla".Eso hay que tenerlo en cuenta, según ha argumentado Maíllo, pues ahora al frente de la Junta de Andalucía "hay un gobierno en el que una de las partes tiene una voluntad manifiesta de eliminar la Ley de Memoria Histórica" y, por eso, según ha insistido, "adquiere más relevancia y valor la iniciativa que tuvo el PCA de promover los Premios García Caparrós, porque sitúan en el vértice del debate andaluz la reivindicación de la memoria", que en IU no están dispuestos a abandonar, avisando que piensan "obligar a que se cumpla la Ley de la Memoria",Por otro lado, Maíllo ha recordado que IU, para las municipales, apuesta por la confluencia con otras fuerzas de izquierdas mediante "procesos no forzados y naturales", desde "la sensatez y el sentido común", para, "en el caso de Córdoba, construir un proyecto de gobierno", en el que ya tiene IU experiencia, a través de un "acuerdo" que sirva para "mandar un mensaje potente al resto de Andalucía".Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha recordado que se han concedido los Premios García Caparrós, promovidos por la Fundación Andaluza Memoria y Cultura, vinculada al PCA, en primer término a Juana Rivas, "por su lucha contra la justicia patriarcal y la violencia institucional contra las mujeres".De igual forma, se han otorgado estos galardones al colectivo senderista 'La Desbandá', como organizador de "una marcha de once etapas que saca del olvido uno de los hechos más trágicos de la Guerra Civil en Andalucía"; a Lola Illescas, "por la defensa del territorio y del patrimonio natural de Andalucía", y a María Morales, "la única madre del 'Caso Almería' aún con vida".La entrega de estos premios, que en su última edición tuvo lugar en la localidad malagueña de Ronda, ha sido esta vez en la capital cordobesa en memoria del Manifiesto Andalucista de Córdoba, firmado el 1 de Enero de 1919 por Blas Infante, entre otros, para conmemorar así que se han cumplido "100 años de la primera aproximación andaluza a su autogobierno".Precisamente, el objetivo de estos premios, según informó ya el PCA, es homenajear a las personas que, "como el malagueño Manuel José García Caparrós, trabajador y sindicalista asesinado por la policía durante las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, han defendido con tesón y generosidad la autonomía andaluza y la transformación social de la región".En este sentido, para la Fundación Memoria y Cultura, Juana Rivas representa "la lucha incansable, tanto en España como en Italia, ante una justicia que no cree ni a las mujeres ni a los menores".Por eso la fundación, que hubiera deseado que "este premio no hubiera sido necesario", la reconoce con el galardón, ya que, además, "son muchas las mujeres" que se encuentran "en situaciones similares", y por eso, "apoyando a Juana Rivas, hay millones de mujeres y hombres que consideran imprescindible un nuevo sistema judicial y una nueva sociedad libre de violencia".En el caso del colectivo 'La Desbandá', la fundación organizadora destaca que cada año le "dé continuidad al homenaje a las víctimas del genocidio organizado y orquestado por el ejército golpista de Franco, con ayuda de fascistas italianos y nazis, en la carretera de Málaga-Almería".Por su parte, María Illescas, actualmente coordinadora general de Ecologistas en Acción de Cádiz, ha sido reconocida "por no dejar de luchar en toda su trayectoria por la defensa de los valores ecológicos y naturales de Andalucía".Mientras que María Morales ha recibido el premio, "que por extensión corresponde a todos los familiares del 'Caso Almería', como ejemplo de lucha y resistencia ante unos de los crímenes más trágicos de la Transición cometidos por las fuerzas policiales".--EUROPA PRESS--