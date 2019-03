Luis Planas señala que la "reivindicación" de España es que los fondos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado este martes en Córdoba que la "reivindicación" de España ante la Unión Europea (UE), respecto al diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC), es que "los fondos" para la misma "sean, al menos, los que existen hoy".En declaraciones a los periodistas poco antes de asistir, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; y el presidente de la Diputación cordobesa, Antonio Ruiz, entre otras autoridades, a la presentación del libro '50 años de Etsiam. Balance y perspectivas de la escuela', Planas ha justificado el mantenimiento de los fondos para la nueva PAC, dadas las cuestiones a las que habrá que hacer frente.En este sentido, el ministro de Agricultura ha explicado que habrá que "responder a temas tales como la renovación generacional", con "la incorporación de jóvenes agricultores y de mujeres", y también afrontar "desafíos medioambientales y de lucha contra el cambio climático", lo que quiere decir que hay que sacar adelante "una agenda muy importante, que merece un apoyo redoblado para nuestros agricultores y ganaderos", que es, precisamente, lo que España está "negociando" y que Planas espera conseguir.En cualquier caso, Planas ha aclarado que la negociación de la nueva PAC "es un tema que no tendremos cerrado antes del final de este año o al principio del próximo, y después, lógicamente", será precisa "una discusión interna", en España respecto "a este tema".INCENDIOS EN ASTURIAS Y CANTABRIAEn cuanto a los incendios forestales declarados en Asturias y Cantabria, Planas ha señalado que desde el Gobierno central se están "siguiendo muy de cerca" y, además, ha puesto "los medios aéreos" que les han requerido ambas comunidades autónomas, esperando el ministro "que mejoren las condiciones climáticas".A este respecto ha señalado que "hoy ha sido particularmente duro, por la existencia de un viento Sur que ha afectado muy seriamente", deseando el ministro que "en las próximas 48 horas consigamos definitivamente resolver el tema, aunque, lógicamente, en este caso son las autoridades autonómicas asturianas y cántabras las que llevan la dirección de los trabajos de extinción".50 AÑOS DE ETSIAMPlanas ha hecho estas declaraciones poco antes de presidir la presentación, organizada por 'Diario Córdoba', del libro '50 años de Etsiam. Balance y perspectivas de la escuela', destacando de la citada La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba que forma "parte fundamental, no solo de la vida académica, sino también de la vida social" de la capital cordobesa, a la que "ha puesto en el mundo"."De hecho --ha proseguido--, esta escuela no es solo la más reputada en España, sino que, además, es una de las 100 más reputadas del mundo", habiendo "jugado un papel fundamental" en la formación de ingenieros agrónomos y también "en la investigación", campo en el que espera que siga destacando, en ámbitos clave para "los próximos 50 años", como "la digitalización de la agricultura" y los necesarios "cambios desde el punto de vista de la sostenibilidad".Ello hará, según ha pronosticado, que, "entre los años 2020 y 2030 se producirá una gran revolución en la agricultura a nivel internacional" y, para ello, "España está muy bien posicionada", al igual que Andalucía y, en su opinión, la Etsiam, "desde el punto de vista del I+D+i, tiene un papel fundamental a jugar".--EUROPA PRESS--