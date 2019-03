Luis Planas destaca el modelo empresarial cooperativo como eje vertebrador del mundo rural

Luis Planas destaca el modelo empresarial cooperativo como eje vertebr

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado este jueves "la importancia social y económica" del modelo cooperativo, de manera que las cooperativas son "el centro" del sector agroalimentario y "un elemento clave" en la vertebración del medio rural.Así lo ha destacado Planas al participar en Pozoblanco (Córdoba), junto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y otros representantes institucionales, en las XXVI Jornadas Técnicas de Covap, que este año coinciden con la celebración del 60 aniversario de esta cooperativa instalada en el Valle de Los Pedroches, un gran referente del cooperativismo agroalimentario "no solo en Andalucía, sino en toda España", ha valorado.En este sentido, el ministro ha resaltado el modelo empresarial cooperativo, basado en la economía social, y ha elogiado su capacidad para "repartir mejor la riqueza y por anteponer a las personas al capital". "Las cooperativas nunca se deslocalizan", ha apuntado.Planas ha hecho hincapié en la importancia económica del sector cooperativo, dado que "concentra dos tercios de la producción final agraria en España y más del 30% del valor de las ventas netas de la agroindustria --cerca de 29.000 millones de euros en 2016--". Además, las más de 3.200 cooperativas agroalimentarias españolas generan 100.000 empleos directos y "el triple si se tienen en cuenta los indirectos", ha apostillado.En este ámbito, ha indicado que Andalucía tiene el mayor número de cooperativas --más de 700--, que concentran el 38% de la facturación del cooperativismo agroalimentario. Asimismo, 15 de las 20 mayores exportadoras tienen sede en esta comunidad autónoma, principalmente del sector hortofrutícola, aceite de oliva y aceitunas.GANAR EN DIMENSIÓNPara el ministro, "se trata de un tejido empresarial muy vinculado al territorio que es necesario seguir apoyando para que pueda aumentar su dimensión y mejorar así su posición negociadora". De esta forma, "los productores obtendrán mayor valor y podrán mejorar su competitividad e internacionalización", ha defendido.Por lo tanto, Planas considera que "se necesitan cooperativas más grandes, mejor dimensionadas y organizadas, para hacer frente a los retos de una economía global en las mejores condiciones".En este contexto, ha señalado "la importancia que supone para las cooperativas constituirse en Entidades Asociativas Prioritarias, como por ejemplo tener prioridad en el acceso a los incentivos del Ministerio". El ministro ha recordado que, a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural, "se destinan más de 205 millones de euros para fomentar la integración cooperativa, especialmente financiando inversiones para mejorar la transformación y comercialización".De igual forma, Planas ha animado a las cooperativas a que "aprovechen las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para que su modelo productivo sea cada vez más competitivo, eficiente y respetuoso con el medio ambiente". Para el ministro, "los jóvenes son parte activa y esencial en esta transformación digital del medio rural".El Ministerio impulsa asimismo la mejora del capital humano de las cooperativas, a través de diferentes ayudas a la formación profesional y actividades de demostración e información. Planas ha asegurado que "unas cooperativas bien gestionadas son una garantía para su desarrollo". Para ello, ha añadido, "son precisas cooperativas modernas, con más liderazgo de mujeres y jóvenes, no solo como socios, sino también en los puestos de decisión".Entretanto, el ministro ha insistido en "la importancia de que las cooperativas apuesten por la internacionalización, no solo conquistando nuevos mercados, sino también tejiendo alianzas con socios transfronterizos, que nos sitúen fuera de nuestras fronteras".--EUROPA PRESS--