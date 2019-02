Luis Luengo, nuevo director gerente del Hospital Cruz Roja

Cruz Roja Española ha nombrado a Luis Luengo Villalba nuevo director gerente del Hospital Cruz Roja de Córdoba, sustituyendo en el cargo a Fernando Veloso, cuya jubilación está prevista para este año. De esta manera, Veloso pasa a una segunda línea en las responsabilidades de gestión, como adjunto a la Gerencia, con la intención de que la transición se haga de forma paulatina y progresiva.Según ha indicado el Hospital Cruz Roja en una nota, Luis Luengo es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y cuenta con una amplia formación en diversos campos, incluyendo dos master universitarios en Administración Sanitaria, en la Escuela Nacional de Salud y en el Centro de Estudios Financieros.El nuevo director gerente del Hospital Cruz Roja de Córdoba cuenta con amplia experiencia profesional en distintos ámbitos de gestión y control económico, y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Fremap, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, como responsable de Centros Hospitalarios Mancomunados y desde 2012 a la fecha, como director de Gestión del Hospital de Majadahonda (Madrid). También es profesor en la Universidad a Distancia de Madrid, y en el Centro de Estudios Financieros dependiente de la misma.Ante este nuevo reto, Luis Luengo ha manifestado que llega "en un momento complicado para el hospital, en un escenario en el que al paciente se le brindan nuevas posibilidades y esto, obligatoriamente, nos hace ser más competitivos y creativos". "Tengo plena confianza en que el Hospital Cruz Roja seguirá siendo un referente en Córdoba y provincia gracias al nivel de excelencia y calidad en la prestación del servicio de todos sus profesionales", ha dicho.FERNANDO VELOSOEsta decisión ha sido propiciada por la próxima jubilación de Fernando Veloso, hasta ahora director gerente del hospital desde que fuera nombrado como tal en 2014, aunque su incorporación a la plantilla del centro hospitalario se remonta a 1985. Más de tres décadas en el hospital, un largo recorrido que le hace "merecedor del reconocimiento de todos, por su buen talante y sobre todo, su buen hacer como gestor, que ha llevado al Hospital a ser referente de la sanidad a todos los niveles, ya no solo en Córdoba y provincia sino también a nivel regional"."No me retiro del todo --ha declarado Fernando Veloso--, solo de la primera línea de combate, de forma que pueda ayudar al nuevo gerente en todo lo que necesite en su nueva andadura y así, despedirme poco a poco ya que no es fácil, después de tantos años en el hospital que ha sido mi casa y mi vida".Así, Luengo toma el relevo al frente de un hospital que ha marcado una historia en Córdoba y provincia. "Llevamos más de 80 años ofreciendo una sanidad de calidad y una atención personal y exquisita a nuestros pacientes --ha dicho Fernando Veloso--, quien ha agregado que "esta ha sido siempre nuestra máxima y por lo que nos hemos diferenciado, así como por otros motivos muy evidentes", entre los que ha mencionado que "somos un referente en cirugía de alta complejidad", entre otros."SEGUIR OFRECIENDO CALIDAD""Luengo se incorpora como director gerente del hospital en un momento de cambio en el panorama sanitario privado de Córdoba, que, sin embargo", como señala Carmen Martín, directora de Salud y Socorro de Cruz Roja Española, "lejos de amilanarnos, nos da más fuerza si cabe para seguir ofreciendo la calidad y la excelencia de siempre que es, en definitiva, lo que han valorado siempre nuestros pacientes".La competencia "es positiva y nos obliga de alguna manera a seguir creando, a reinventarnos y a materializar todos esos proyectos que tenemos para el hospital y que redundarán sin lugar a dudas en beneficio para nuestros pacientes", ha afirmado Martín.El Hospital Cruz Roja de Córdoba está trabajando en muchos nuevos proyectos que pasan por el refuerzo de aquellas especialidades en las que el Hospital es referente y por incrementar su presencia en otras en las que la sociedad demanda.--EUROPA PRESS--