Los técnicos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales realizan más de 900 actuaciones en 2018

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba, perteneciente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha celebrado este jueves la IV Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, que ha estado presidida por el delegado con competencias en este ámbito, Ángel Herrador, destacando que los técnicos del centro han realizado más de 900 actuaciones en 2018.Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, Herrador ha agradecido, en primer lugar, la participación por primera vez en este órgano cordobés de la Fiscalía, "lo que pone de manifiesto el interés de todas las instituciones involucradas en este ámbito por trabajar de manera conjunta para reducir los índices de accidentes en Córdoba".El responsable territorial también ha explicado que los técnicos de este centro han realizado durante el 2018 más de 900 actuaciones en empresas para mejorar su seguridad y salud laboral. El 46 por ciento de las actuaciones se han concentrado en servicios, "ya que concentra en nuestra provincia la mayor parte de las empresas". Le ha seguido industria, agricultura y, por último, construcción.El delegado de Empleo ha hecho hincapié en que, gracias a las visitas realizadas por los técnicos habilitados, "la mayoría de las empresas han subsanado sus deficiencias en salud y seguridad laboral, y son menos las que no han seguido las recomendaciones".En este encuentro se ha informado de otro tipo de actuaciones por parte de los técnicos del centro, como los más de 100 accidentes investigados, así como un avance de las cifras de accidentes laborales durante el pasado año.Durante el pasado año 2018, el número de accidentes mortales se mantuvo con respecto al año anterior, produciéndose ocho en los perdieron la vida los trabajadores implicados. A esta cifra, hay que sumar uno 'in itinere'. De los ocho, cinco han sido por infartos o causas similares, dos por aplastamiento y otro por atrapamiento. En cuanto a la siniestralidad en la provincia, aumentó un 6,9 por ciento respecto al 2017. Crecieron tanto los leves como los graves. En total, se produjeron 8.762 accidentes.El delegado de Empleo ha manifestado que "las cifras de trabajadores que se han herido o han muerto mientras trabajaban no pueden dejarnos indiferentes porque hablamos de personas y familias que sufren". "Por eso tenemos que seguir incidiendo en la necesidad de que todos los agentes implicados en la mejora de la salud y seguridad laboral trabajemos conjuntamente para extender la cultura preventiva y garantizar la seguridad de nuestros trabajadores", ha recalcado.ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOEn este sentido, ha subrayado que la Consejería que representa anunció la pasada semana el inicio, de manera inminente, de la elaboración del II plan de acción bienal de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo.Dicho plan incluirá la repercusión que tienen medidas específicas como el programa de actuación del personal técnico habilitado de la Junta que colabora con la Inspección de Trabajo en el desarrollo de actuaciones de comprobación, el programa Alerta Accidentes, o el fomento de la inversión en prevención de riesgos laborales a través de líneas de ayudas específicas, así como actividades y proyectos que contribuyan a la mejora de la integración de la prevención en la empresa y al cumplimiento más eficaz de la normativa.La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales está compuesta por UGT, CCOO, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Inspección de Trabajo, Fiscalía y Delegación Territorial de Salud y Familias. Se reúne trimestralmente y está orientada a impulsar y coordinar las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales que posibiliten la mejora de las condiciones de trabajo, y disminuya la siniestralidad laboral en la provincia.--EUROPA PRESS--