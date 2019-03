Los padres de Paco Molina, desaparecido en julio de 2015, piden fotos de ciudadanos de dicha fecha

Córdoba.- Sucesos.- El juzgado reabre el caso de Paco Molina, desapare

Los padres de Paco Molina, el joven cordobés que desapareció con 16 años el 2 de julio de 2015 en la capital cordobesa, han habilitado el correo electrónico 'buscandoapacomolina@gmail.com' para que ciudadanos que se realizaran fotos en torno a esos días en el centro de la capital cordobesa o las estaciones de autobús de Córdoba, donde se le vio coger un autobús, o en Madrid, hacia donde se dirigía dicho vehículo, las envíen al correo, al tiempo que ven "interesantes" fotos del área de servicio de Pedro Abad (Córdoba), por ser lugar de parada del autobús.Según ha informado a Europa Press el padre del joven, Isidro Molina, se piden las fotos de dichos lugares "por si en el trasfondo de alguna estuviera Paco y ver las compañías con las que estaba", al tiempo que ha comentado que las fotos son "totalmente confidenciales y no se van a publicar", pero "a lo mejor" pueden dar pistas para la investigación, recordando lo ocurrido a tal efecto en el caso de la menor Madeleine McCann.Entretanto, el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha reabierto la causa tras contar con nuevos indicios de la Policía Nacional, que siempre ha mantenido abierto el caso, aunque en lo judicial estaba provisionalmente archivado hace año y medio, según ha detallado el padre.En este sentido, el padre se ha referido recientemente a las declaraciones del subinspector de Policía Nacional de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, Carlos Segarra, en un programa televisivo, en el que detalló que "la focalización ahora mismo está en las personas que rodeaban a Paco, bastante más mayores que él, que pueden tener algún dato que a lo mejor no han querido dar por miedo o porque les implica directamente en algún hecho que no es del todo lícito".Al respecto, el padre de Paco espera que "esta línea lleve al paradero de Paco", porque "en los tres años y ocho meses no ha habido ningún movimiento de esta magnitud, ni a nivel de juzgado, ni de Policía", ha asegurado, para agregar que "algo sólido habrá para reabrir el caso".Mientras, ha explicado que "la Policía ha buscado a Paco en diez países, entre ellos Irak y Siria, pero también en Italia", entre otros. Los padres del joven, Isidro y Rosa, están viviendo esta búsqueda "incesante con la esperanza de volver a verlo algún día".Cabe recordar que Francisco Molina Sánchez se encuentra en paradero desconocido desde el 2 de julio del año 2015, cuando quedó con unos amigos en la capital cordobesa. Desde el principio del caso, su padre ha puesto en duda que su hijo se marchara voluntariamente, dado que "no se llevó el dinero que tenía en casa, ni tampoco ropa", por lo que no entiende cómo, según testigos, el menor tomó un autobús hacia Madrid, donde se le perdió la pista.PISTAS FALSASDurante este tiempo han recibido muchas llamadas aportando falsas pistas, algunas de las cuales han sido investigadas por la Policía. Una de las últimas "era de Colombia y nos pedían dinero, diciendo que si no matarían a mi hijo", según ha relatado el padre, quien ha agregado que la Policía descubrió de dónde venía y que era una pista falsa.Asimismo, un hombre con antecedentes acusado de un delito contra la integridad moral, después de que supuestamente ofreciera a los padres de Francisco Molina pistas falsas sobre su paradero aceptó en sede judicial en noviembre de 2017 una pena de seis meses de prisión y multa de unos 700 euros, tras reconocer los hechos y pedir "disculpas" por lo que hizo.--EUROPA PRESS--