Juzgado de guardia en la Ciudad de la Justicia

Los operadores jurídicos de Córdoba, entre ellos el presidente de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe y el juez decano, valoran "las ventajas" que supondrá la implantación del juzgado de guardia 24 horas en la Ciudad de la Justicia, una vez que el Gobierno ha dado el visto bueno, y esperan que inicie su labor antes del verano como fecha "más optimista" y con ello situar a la capital "en el lugar que se merecía".Así lo destaca a Europa Press el juez decano, Miguel Ángel Pareja, quien resalta que es "imprescindible", puesto que "Córdoba es una gran ciudad y debe distinguirse con este servicio", precisando que desde el presidente de la Audiencia, Francisco Sánchez Zamorano, hasta el último funcionario, los abogados, procuradores y especialmente la junta sectorial de jueces de Instrucción, "abanderados por la entonces consejera de Justicia de la Junta, Rosa Aguilar, estábamos seguros de que conseguirlo", porque "no solo desde el punto de vista técnico y profesional era necesario, sino que estaba de nuestra parte la Junta y la sociedad".Por tanto, califica como "muy positiva" la implantación, aseverando que "Córdoba quiere seguir modernizándose y siendo pionera e innovadora en la prestación del servicio de justicia", dado que "al nuevo edificio se le añade la implantación de la nueva oficina judicial y el servicio 24 horas", de forma que la ciudad "gana mucho" y "se pone a la altura de las grandes ciudades".En concreto, detalla que "el ciudadano de Córdoba y los visitantes van a notar el servicio ante la importancia del turismo". En este caso, recuerda que "es una ciudad con cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad", de modo que "los turistas que querían utilizar el servicio de justicia un fin de semana el juzgado estaba cerrado", pero ahora "no habrá ningún impedimento para que quien haya sido objeto de un ilícito penal o tenga cualquier cuestión que resolver con la Administración de Justicia pueda acudir las 24 horas del día".Igualmente, indica que se podrán practicar pruebas preconstituidas, en beneficio de cualquier ciudadano ante la celebración de un juicio, al tiempo que "el juez tampoco tendrá que librar las siempre tortuosas comisiones rogatorias que tantos problemas dan a los juzgados de Instrucción y tanto tardan en resolverse".Por otra parte, se va a mejorar la respuesta a las peticiones de autorización judicial para trasplantes, en beneficio, entre otros, del Hospital Reina Sofía, "pionero en trasplantes en España", por lo que si el juzgado está abierto las 24 horas "se va a agilizar mucho" dicha autorización.Además, con el juzgado de guardia actual, que cierra a las 20,00 horas y no abre hasta el día siguiente, "si fallece una persona ya tiene que esperar la familia un día más para poder enterrar", algo que "no ocurrirá con el nuevo servicio". "Son detalles que se irán desarrollando con el devenir del funcionamiento del juzgado", comenta Pareja, quien cree que "le va a dar a Córdoba la categoría que tiene de gran ciudad".En cuanto a los plazos, puntualiza que "lo más optimista" para que esté en funcionamiento es principios de junio, si bien aclara que la puesta en marcha "no puede ser de hoy para mañana, porque hay que organizar el servicio de guardias, los permisos, los señalamientos, las declaraciones de ciudadanos y qué funcionarios entran de guardia, qué días y qué horas", de tal manera que "requiere una previsión" y apunta que "sería buena fecha" entre principios de junio y de octubre.En cualquier caso, informa de que la junta sectorial de jueces de Instrucción está "preparada" ante la fijación de una fecha, a la vez que destaca que el Gobierno ha transmitido que asume el gasto de la puesta en marcha, "condicionado a que la Junta de Andalucía asuma su gasto y todos los implicados asuman el suyo", por lo que se está a la espera de que "el presupuesto se lleve a efecto" y iniciar su funcionamiento."INMEDIATEZ"Mientras, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, precisa que para la puesta en marcha "no hay problemas en cuanto a las instalaciones", dado que "el edificio está diseñado para asumir ese y cualquier otro servicio, porque esta Ciudad de la Justicia tiene una vocación de futuro tremenda".Pese a "la frialdad" de los datos, con "números que no dicen que es de imperiosa necesidad la puesta en marcha, porque así como Córdoba hay cinco o seis ciudades más que pueden mantenerse como están", el magistrado reivindica que "Córdoba tiene la particularidad de que es una ciudad con mucho trasiego de gente por el turismo y muy bien comunicada", por lo que "esa cualidad se aprovecha para este servicio, junto con la infraestructura nueva".En su consecución, elogia que "la anterior consejera de Justicia de la Junta, Rosa Aguilar, estaba muy implicada y se le ha de reconocer que ha dado el impulso final" para que "sea una realidad". Sánchez Zamorano valora "las ventajas", por "la inmediatez para el ciudadano", de manera que "cualquiera puede acceder al juzgado sin pasar por dependencias policiales para formular una denuncia a cualquier hora".Según relata sobre los plazos, "los pasos inmediatos de la puesta en marcha es labor del juez decano, Miguel Ángel Pareja, con la junta sectorial de jueces de Instrucción, que aprueben un organigrama de cómo va a ser el día a día del servicio"; tras ello le dará el visto bueno la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y "luego el juez decano ponerse en contacto con la Fiscalía para que el fiscal jefe vea qué disponibilidad hay y en coordinación con el secretario coordinador provincial de la Junta para los letrados de la Administración de Justicia".No obstante, defiende que "lo importante era el visto bueno legal, donde el camino se ha quedado despejado y ya es cuestión de meses", a la vez que recuerda que él trabajó "mucho" para reactivarlo desde que le nombraron presidente en 2014, porque "había habido muchos esfuerzos del anterior presidente y el anterior juez decano, pero se había olvidado el tema y paralizado". Y admite que "ha costado mucho trabajo porque el Ministerio en un primer momento informó desfavorablemente, quizás porque erróneamente captó unos datos que no eran los reales"."AGILIZAR"En cuanto al fiscal jefe, Juan Calvo-Rubio, subraya como "muy positiva" la implantación, para "dar solución a una reclamación", por lo que valora lo que supone "para el justiciable, independientemente que lo es y mucho para la organización interna de la Fiscalía".Asimismo, subraya que "no se puede perder de vista que cuando visitan turistas, tanto nacionales como extranjeros, desgraciadamente una de las situaciones en la que lamentablemente se pueden ver envueltos algunas veces, tanto aquí como en muchas ciudades con relativa frecuencia, es en pequeños hurtos", de ahí que elogie "tener un juzgado 24 horas".También, asegura que "los procedimientos pueden agilizarse", de manera que "va a mejorar mucho la situación para el ciudadano". Sobre los plazos, confía en que "no tarde demasiado", teniendo en cuenta que "los medios materiales se proveen por parte de la Junta y ya están a disposición".Entretanto, señala que "para la Fiscalía sí es una gran ventaja para organizar los servicios". En definitiva, considera que "redundará en que se trabajará mejor y si la administración trabaja mejor, el ciudadano percibe la mejoría".Los tres representantes de la justicia remarcan que es "una reivindicación desde hace mucho tiempo", cuando se creó el Juzgado de Instrucción número 8 en 2011 --que era "el primer requisito"--, de modo que los jueces de Instrucción, con abogados, procuradores, funcionarios y demás personal de la Administración de Justicia, incluida la administración, lo demandaban, teniendo en cuenta que "con anterioridad se decía que en el edificio antiguo no había espacio suficiente".--EUROPA PRESS--