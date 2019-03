Los ganadores del VII Dinamomusic presentan sus videoclips con una velada de actuaciones en Sala Hangar

Los ganadores del VII Certamen de Música Joven Dinamomusic, Curro Rumbao y los grupos Aizeh Chicoinvent & Dj. Sález, Bear The Storyteller y Same Fire, en las respectivas categorías de autor, rap, mixta y pop rock, presentarán este domingo, día 17 de marzo, a las 20,00 horas, en la Sala Hangar, y en el marco de una velada de actuaciones en directo, los videoclips cuya grabación constituye la parte en especie del premio otorgado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba en junio de 2018.Con entrada libre hasta completar el aforo, las actuaciones de los ganadores del certamen Dinamomusic vuelven a tener como escenario la Sala Hangar, colaboradora la iniciativa, al igual que Andalocio, Go Córdoba y Aula Magna. En esta ocasión, el acto de presentación de videoclips estará conducido por la periodista de Radio Córdoba Cadena SER María José Martínez que formó parte del jurado de esta séptima edición de Dinamomusic, ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento.El concejal de Juventud, Antonio Rojas, ha valorado este certamen del programa Dinamo, que organiza la Delegación y la Casa de la Juventud del Ayuntamiento, como la plataforma que impulsa el despegue y la proyección de los jóvenes en su apuesta por carreras artísticasEl Ayuntamiento ha recordado que el Certamen de Música Joven Dinamomusic está dotado de premios de 1.000 euros para los ganadores, además de la grabación de un videoclip.Los videoclips han sido realizados por la productora audiovisual Evolutiva y se han grabado en diferentes localizaciones, tanto interiores, como exteriores, y están acompañados de la grabación en estudio de la música. Con ello, disponen de una herramienta fundamental para la promoción y proyección de su música a través de plataformas audiovisuales y las redes sociales.--EUROPA PRESS--