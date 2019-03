Parque de bomberos de Córdoba

Los exámenes de la convocatoria de provisión definitiva para las 21 plazas de bombero conductor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) se celebrarán este sábado en el Aulario del Campus Universitario de Rabanales, en el Aula Magna y las aulas B1 a B6, desde las 9,30 horas, según publicó el Ayuntamiento.Al respecto, los bomberos se concentraron a mediados de enero ante la situación "insostenible" de falta de personal, que, por ejemplo, provocó que en una jornada el jefe de guardia saliente tuviera que seguir trabajando 24 horas más --48 seguidas-- "de forma voluntaria", porque "no hay quien pueda sustituirle", según apuntó CCOO.La sección sindical de CCOO en el SEIS denuncia "desde hace meses la grave falta de personal que soporta el servicio y los riesgos que ello conlleva tanto para el personal como para la ciudadanía", dado que "si se produjeran dos siniestros importantes simultáneamente no habría dotación suficiente para cubrirlos".En este sentido, el sindicato ha criticado en reiteradas ocasiones "la falta de conductores en el Parque de El Granadal o la falta de bomberos, que se ha cubierto por medio de decretos". Igualmente, desde el mes de junio, "el personal que se ha visto obligado a realizar turnos extra ni los ha cobrado --ni sabe a cuánto se van a pagar--, ni los ha disfrutado con descansos", a lo que añadieron que "algún jefe de guardia ha llegado a acumular seis turnos extras de 24 horas, lo que equivale a un mes de trabajo, sin haberlos cobrado ni haber sido compensado con días de descanso o vacaciones".Ante ello, el sindicato exigió "la máxima celeridad posible" en la convocatoria en marcha, una convocatoria de promoción interna para dotar al servicio de la estructura de mando adecuada, así como que "se contrate personal en tanto ésta no se resuelva para poder garantizar el servicio de calidad que se merece la ciudadanía cordobesa".Por su parte, el sindicato CTA insistió en que "el origen del problema está en la falta de efectivos en la plantilla, de momento, y muy urgente mandos y conductores".Asimismo, CTA lamentó que "la única política de Recursos Humanos que hay es la de la resistencia en contra de la creación de empleo", al tiempo que reprochó que "el Ayuntamiento exija por decreto la realización de horas extraordinarias y después nos las paguen". Por eso, el sindicato exigió "el pago inmediato de todo lo atrasado".Igualmente, el sindicato CGT ha expuesto este viernes que "el Ayuntamiento no quiere observadores en el proceso selectivo" que se inicia este sábado, al tiempo que ha recomendado a los participantes que "estén atentos al proceso de selección y denuncien cualquier tipo de irregularidad que observen".Asé, el sindicato CGT y sus delegados se ofrecen a los aspirantes para "el asesoramiento de todas aquellas cuestiones que consideren conveniente".EL GOBIERNO LOCALEntretanto, el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente (PSOE), aseguró tras lo vivido en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento a mediados de enero que los bomberos "en algunas ocasiones llevan razón", porque, a su juicio, las medidas que se han adoptado han sido "mínimas".En una rueda de prensa, el concejal aseveró que lo ocurrido en el servicio "no es un tema puntual", sino que es un tema que él denuncia desde cuando entró en el gobierno local, por lo que "no es nuevo", pero ya ha llegado lo que advirtió él en su momento, remarcó.Además, indicó que "hay una serie de compromisos que se adoptaron en bomberos que como no había personal se iban a pagar las horas extra e iban a entrar cuatro trabajadores en comisión de servicio y eso fue en mayo y a 25 de enero no ha entrado ningún trabajador, ni se han pagado las horas".No obstante, puntualizó que criticar "no resuelve nada", sino que lo que hay que hacer es "arreglar las cosas", dado que "en mínimos se lleva ya bastantes meses", insistió, para agregar que unificar los dos parques sería "la última medida a tomar", de modo que "se van a intentar algunas medidas antes que cerrar un parque", porque, según subrayó, "sería un error".Así, Aumente explicó que "el director general de Recursos Humanos le comentó hace unos meses que iban a hacer inmediatamente una convocatoria de seis plazas de bombero conductor, porque salieron con la categoría C1 y no hubo ningún bombero que pudiera entrar, porque ninguno tenía las características del C1, y el compromiso era sacar inmediatamente seis como C2", pero "no se ha producido", dijo, para advertir de que la situación "no es muy apetecible" en el sentido de que trabajen y no se les paguen las horas extra.En este punto, aclaró que no dice que la culpa sea de Recursos Humanos, apostillando que él asume su culpa, pero él ni contrata personal, ni pagas horas extraordinarias, abundó, para citar que "la lista de 21 plazas de bomberos lleva dos meses con la solicitud presentada y no está la lista de admitidos", a fecha de finales de enero. Este sábado ya se celebran los exámenes de dichas plazas.--EUROPA PRESS--