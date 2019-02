Encuentro entre Construcor y José María Bellido

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor) ha apuntado este miércoles que el candidato del PP a la Alcaldía de la capital, José María Bellido, coincide con el consejo de gobierno de la entidad en que "la ciudad está atascada, más parada que nunca", al tiempo que "no existe la confianza imprescindible para captar proyectos que generen actividad y empleo y Córdoba debe volver al mapa de los inversores".Así lo ha expresado Construcor en una nota tras celebrar un encuentro con el también portavoz popular en el Ayuntamiento, para exponer sus propuestas sectoriales en materia de urbanismo e infraestructuras.Al respecto, han destacado que Bellido ha respondido a "la advertencia" hecha por Construcor, hace unas semanas, en relación a "los problemas enquistados de las empresas constructoras e inmobiliarias a la hora de trabajar con la Gerencia de Urbanismo, y que daña el empleo y la imagen de la ciudad".En este sentido, han elogiado que haya remarcado que "Córdoba debe volver al mapa de los inversores", al tiempo que se le ha explicado que "se demanda hace ya más de un año la falta de medidas de calado para solucionar el deterioro de la situación en la Gerencia, responsable de un sinfín de problemas económicos, financieros y laborales de muchas empresas cordobesas del sector y de otros más, como lo ha denunciado igualmente y en más de una ocasión la Confederación de Empresarios".Asimismo, el consejo de gobierno ha recordado a Bellido que "hay un día a día para las empresas, en el que tienen que gestionar proyectos en los que trabajan personas, que también son ciudadanos cordobeses, y de cuyos resultados dependen el pago de nóminas, de créditos y la continuidad de los propios proyectos, y en ocasiones, de las mismas empresas". "Y una situación como esta repercute muy negativamente en las empresas y el empleo", han apostillado.Por su parte, han aseverado que el popular ha coincidido en señalar que "la Gerencia Municipal de Urbanismo se encuentra colapsada y se ha convertido en un freno al desarrollo de la actividad en Córdoba".LAS PROPUESTASEntre sus propuestas, Bellido ha manifestado que "hay que desarrollar el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y darle estabilidad en los próximos años".A su juicio, "no caben inventos ni improvisaciones en el casco histórico". "No cabe ninguna innovación, pero sí un Plan Director Especial para esta zona que logre mayor dinamismo y agilidad desde un punto de vista urbanístico, de usos", ha sostenido.Igualmente, considera "prioritaria la colaboración público-privada en materia de vivienda", dado que "el acceso a la vivienda es un asunto que se debe mejorar de forma coordinada, pues existen muchas personas que no reúnen los requisitos para optar a una vivienda protegida y que carecen de los recursos para afrontar la adquisición en el mercado libre", ha expuesto Bellido, quien ha afirmado que "existen zonas intermedias que debemos, entre todos, explorar y aplicar".--EUROPA PRESS--