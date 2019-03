Los colegios Séneca y Rodríguez Vega ganan la fase provincial del concurso escolar de la ONCE

Córdoba.- Los colegios Séneca y Rodríguez Vega ganan la fase provincia

Los colegios Séneca, de la capital cordobesa, y Rodríguez Vega, de Almedinilla (Córdoba), han sido seleccionados este martes como ganadores de la fase provincial del 35º del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, que bajo el título 'Por mí y por todos mis compañeros', en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a aportar ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad.Según ha indicado la ONCE en una nota, en esta edición han participado 1.041 alumnos que han conformado 26 grupos de trabajo de 21 centros educativos de la provincia, bajo la coordinación de 21 profesionales de la educación.Se trata de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que el aula trabaje de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del colegio, evitando que se convierta en lo contrario.La hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos, "tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales", según la ONCE, que ha detallado que "este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva". De esta manera se puede convertir en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos.Los trabajos seleccionados por el jurado de Córdoba han sido, en la Categoría A, el realizado por el curso de 4º de Primaria del Colegio Séneca con la profesora Esther Guerrero, mientras que en la B ha sido el llevado a cabo por 5º de Primaria del CEIP Rodríguez Vega de Almedinilla, con la maestra Francisca Chica.Por su parte, en la Categoría C, dedicada a ESO y FP Básica, ha resultado galardonado el curso de 1º de ESO del CEIP Rodríguez Vega, de la mano del profesor Manuel Jesús Morente.El cartel ganador en la categoría A se titula 'Tod@s somos más' y presenta un gran símbolo de sumar donde aparecen varios niños y niñas con distintas capacidades a un lado y a otro y un símbolo de igual, junto al cual están todos jugando juntos. Niños y niñas con problemas de visión, de audición, en las piernas y otros sin ninguna dificultad, pero todos juntos.El ganador de la categoría B tiene por título 'En tus manos está, mueve los hilos de la inclusión' y contiene un mensaje que varios muñecos sostienen con sus manos como marionetas de cuerdas. El mensaje es el lema de la ONCE de este año 'Por mí y por todos mis compañeros'. Varios muñecos pequeños forman las siglas de ONCE. El mensaje que se ha trabajado con el alumnado, que también aparece en el cartel es 'En tus manos está, mueve los hilos de la inclusión'.'NADIE QUEDA FUERA, NADIE QUEDA SOLO'Por último, el vídeo de la categoría C se titula 'Nadie queda fuera, nadie queda solo'. Comienza el recreo y los alumnos se disponen a jugar y a divertirse practicando deporte. Todo transcurre con normalidad hasta que alguien se da cuenta de que un alumno no puede participar porque tiene un brazo inutilizado. De inmediato, los alumnos hablan entre ellos y deciden cambiar de juego para incluirlo en el grupo, aportan juegos de otro tipo y empiezan a jugar todos juntos.Estos colegios pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus 'Por mi y por todos mis compañeros', en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.--EUROPA PRESS--