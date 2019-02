El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Córdoba, Andrés Lo

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha lamentado este domingo que la residencia de mayores de Fuente La Lancha "sea una oda al despilfarro socialista" en la provincia de Córdoba.Lorite, junto al candidato del PP a la Alcaldía de Fuente La Lancha Antonio Hospital, ha visitado el edificio previsto para albergar una residencia de mayores en esta localidad, que se encuentra en "estado de abandono", según ha informado el partido en un comunicado.Así, el 'popular' ha explicado que "el proyecto de esta residencia ha sido desde el principio un capricho muy caro y difícil de alcanzar, al que se han destinado muchos recursos públicos durante muchos años para que ahora termine en la nada".Según ha recordado, este proyecto se inició en 1994 y se ha ido ejecutando en ocho fases; solo faltaría la instalación de luminarias y mobiliario. Todo ello ha ascendido a un montante de 2.269.000 euros en total de inversión de dinero público a lo largo de estos años, ha dicho Lorite.En el año 2014 el pleno del Ayuntamiento de Fuente La Lancha acordó renunciar a la terminación de la residencia de mayores y solicitar a la Diputación Provincial una modificación de inversión destinada a infraestructuras urbanas y equipamientos municipales."Después de 20 años desde que se inició la construcción de esta residencia, el gobierno local del PSOE renunció a esta infraestructura y tiró por la borda tantos años de trabajo y de inversión con fondos públicos", ha expresado Lorite añadiendo que "con ese dinero se podía haber invertido 6.483 euros en cada vecino de Fuente La Lancha, una importante cantidad que el gobierno socialista ha despilfarrado en una infraestructura que no sirve ni servirá para nada".A su juicio, "la realidad es más dura aún, ya que el edificio, que está concluido y cerrado desde hace varios años, está abandonado, siendo objeto de robos y desmantelamiento de los elementos que hay en su interior". "Es un proyecto que no está terminado y que no se podrá terminar, entre otros motivos porque las obras que se acometieron hace 20 años ahora están obsoletas y no cumplirían la normativa que regula este tipo de infraestructuras", ha lamentado el portavoz popular.Por ello, desde el PP han considerado "muy lamentable tener que contemplar casos como éste, en los que la mala gestión del PSOE condicione el desarrollo de futuro de nuestros municipios"."Con esa inversión que se ha despilfarrado en una residencia de mayores que no sirve para nada, se podrían haber acometido muchas mejoras, fomentando muchas oportunidades para los jóvenes o mejorando la calidad de vida de todos los vecinos", ha indicado Andrés Lorite quien ha concluido señalando que "está visto que algunos caprichos de algunos alcaldes socialistas en nuestra provincia nos están costando muy caro a todos los cordobeses".--EUROPA PRESS--