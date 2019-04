Córdoba.- 28A.- Lorite (PP) afirma que el mundo rural es "una priorida

El cabeza de lista del PP por Córdoba al Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha asegurado este martes que "el mundo rural, nuestra agricultura, ganadería y la industria agroalimentaria son una prioridad para el proyecto de futuro de Pablo Casado".Lorite ha hecho esta afirmación tras mantener un encuentro con el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, en la que se han abordado diferentes asuntos relativos al medio rural e importantes para la provincia, como la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC), sobre la que Lorite ha apuntado que en su partido no quieren "que pasen aventuras, como en la negociación del anterior marco, con el caso de la tasa plana que aceptó el anterior Gobierno socialista de España y que luego fue rectificado por el Gobierno de Mariano Rajoy".También se planteó en el encuentro la necesidad de "que el Ministerio de Hacienda sea sensible y haya una reducción en los módulos en la nueva campaña del IRPF, debido a las circunstancias que vive el sector", según ha señalado el candidato popular.A este respecto ha apuntado que "Pablo Casado ha anunciado un Plan Estratégico Nacional para evitar lo que se ha dado a llamar la España vacía" y, para ello, "una pata fundamental son las medidas de orden fiscal, para que el relevo generacional sea una realidad y que los jóvenes no tengan que emigrar, implementadas con otras, como el acceso a la banda ancha, que llegue a todos los rincones de nuestra geografía y que posibilite la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo agrario".También se ha abordado, según ha indicado el candidato popular, "lo importante que va a ser esa demanda histórica a la Junta de Andalucía por parte de nuestros agricultores y ganaderos, como es la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones", lo cual "era un compromiso del Partido Popular que se va a materializar el 9 de abril, como ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno"."Hemos hablado también --ha proseguido-- del precio del aceite, de la sequía, que está perjudicando especialmente al Valle de Los Pedroches, ya que hay que alimentar al ganado exclusivamente con pienso; también de la subida del diesel, que afecta de una forma determinante al sector agrícola; o cómo deben las administraciones y en concreto el Ministerio de Agricultura, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), subsanar la situación de déficit hídrico de la provincia".Por todo ello, Lorite ha dicho que quiere ser "la voz del mundo rural de la provincia" y hacer lo que "siempre" ha hecho, "mirar a la cara a los vecinos, conocer sus problemas y trasladarlos a las administraciones públicas para su resolución".Por su parte, Ignacio Fernández de Mesa se ha mostrado complacido por "la oportunidad de tener a un candidato a las Cortes Generales y poder comentarle las cuestiones que tenemos planteadas para este año", pues los agricultores y ganaderos son los que están "aguantando el tirón, sosteniendo el territorio, y eso requiere una llamada de atención y establecer canales de comunicación".--EUROPA PRESS--