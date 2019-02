Lorenzo Amor (izda.) antes de intervenir en las jornadas

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha achacado este miércoles a la subida del salario mínimo la "pérdida de 204.000 empleos" durante el pasado mes de enero, lo cual "debe llamar a la reflexión", pues "es el peor dato que hemos tenido desde que se inició la recuperación del empleo".En declaraciones a los periodistas poco antes de intervenir en Córdoba en unas Jornadas sobre Novedades Legislativas para el colectivo de autónomos organizadas por Activa Mutua, Amor ha dicho que en ATA tienen "muy claro que el salario mínimo hay que subirlo", considerando que "tiene que llegar a 1.000 euros", pero "hay formas de hacerlo".En este sentido, Amor ha dicho que "hay quien apuesta por incrementarlo un 22,3 por ciento en un solo año", cuando ya se advirtió, por el "IDEF, el Banco de España, la CEOE y organismos internacionales" de las consecuencias que ello tendría en el empleo, pues dicha subida "provoca que muchas empresas y autónomos no puedan mantener el empleo" o, incluso, "no puedan mantener la actividad".Ello se debe a que "el incremento del salario mínimo va a suponer para un autónomo o una empresa que tenga un trabajador con el salario mínimo entre 2.800 y 3.000 euros más al año", al sumar el incremento salarial "y los costes laborales", y eso cuando "ningún autónomo o empresa va a incrementar este año sus ingresos un 22,3 por ciento", con lo que la subida a tal nivel del salario mínimo, provocará "un agujero" en las cuentas de "muchas empresas y de muchos autónomos".Por tanto, según ha criticado Amor, incrementar el salario mínimo "de la forma en que se ha hecho, indudablemente va a tener una incidencia importante en el empleo", y "el Banco de España lo sitúa en 125.000 empleos", pero, "desgraciadamente, la destrucción de empleo en España ha sido muy superior" este pasado enero "a la que se había producido en los años 2015, 2016, 2017 y 2018" en el mismo periodo.En lo referido a los autónomos, según ha precisado el presidente de ATA, "los datos de enero, que suelen ser malos, nos retrotraen al año 2012, que fue el primer año en el que se recuperan los autónomos", razón por la que Amor ha pedido a los gobiernos central y andaluz que apuesten "por los autónomos, porque son la base de la creación de empleo".Por eso, según ha defendido, "no se les pueden poner trabas y zancadillas" con medidas como las adoptadas "en los últimos tiempos a nivel estatal y que no alientan la creación de empleo, sino al contrario", que la pueden retraer, como la citada subida del salario mínimo, teniendo en cuenta, además, que "estamos ahora mismo en una desaceleración económica" que, "desgraciadamente, se trasladará este año a la creación de empleo".--EUROPA PRESS--