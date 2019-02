Localizado en perfecto estado un menor de 14 años que se ausentó de su casa en Villanueva del Duque

Agente de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha localizado en perfecto estado de salud y a unos siete kilómetros de su casa a un menor de 14 años que no había regresado al domicilio familiar tras ausentarse del mismo en Villanueva del Duque (Córdoba).Según ha informado la Benemérita en un comunicado, el operativo se inició tras tener conocimiento los agentes a través de una llamada telefónica que alertaba sobre las 15,30 horas del día 9 que un menor de edad no había regresado al domicilio de sus padres.Ante ello, se estableció un dispositivo para localizar al menor, que no era conocedor de la zona, si bien una hora después los agentes lo encontraron cuando deambulaba por el arcén de la carretera A-423, a la altura del kilómetro 4 en dirección a Alcaracejos, a unos siete kilómetros de donde desapareció. Tras comprobar que estaba en perfecto estado, fue reintegrado a sus familiares.Al respecto, la Benemérita ha insistido en la importancia de denunciar una desaparición tan pronto como se tenga constancia de ello, "muy especialmente en casos de personas mayores, así como menores de edad y particularmente en el periodo invernal en el que nos encontramos, ya que las bajas temperaturas nocturnas pueden perjudicar gravemente a los mayores y menores".--EUROPA PRESS--