Le piden orden de alejamiento de su hija menor acusada de morderla y agredirla con un cepillo

Interior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba

El Ministerio Público ha pedido penas de 140 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y una orden de alejamiento durante seis meses para una madre respecto de su hija menor de edad, acusada de dos delitos de maltrato en el ámbito familiar, tras supuestamente darle bocados en los brazos y agredirla con un cepillo de raíces de madera.Según recoge la calificación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, la procesada, natural de Marruecos y con unos 50 años en el momento de los hechos, residía con su marido y sus dos hijos menores en una casa de la capital cordobesa, donde a partir del año 2009 "la convivencia se volvió más difícil, debido a las continuas discusiones entre la madre y los niños".De este modo, el fiscal relata que en el mes de diciembre de 2015 la acusada presuntamente se enfrentó a su hija con el fin de que le diera el mando de la televisión y acto seguido "comenzó a propinarle numerosos bocados en los brazos". La niña no acudió a ningún centro de salud, por lo que no ha podido determinarse el alcance de las lesiones.Con posterioridad, sobre la mitad del año 2016, la procesada volvió a enfadarse con la niña y supuestamente entró en su dormitorio con un cepillo de raíces de madera, con el que "la golpeó reiteradamente en la espalda y la obligó a acompañarla al salón del inmueble", pero ante la negativa de la menor de sentarse a su lado, "le dio golpetazos con la mano en la espalda, sin evidenciarse lesiones".En este sentido, el Ministerio Público solicita las penas inicialmente mencionadas, "si la acusada muestra su conformidad al cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad", dado que en el caso de no aceptar, pide por cada uno de los dos delitos de maltrato la pena de ocho meses de cárcel, con orden de alejamiento durante dos años.--EUROPA PRESS--