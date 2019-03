La Universidad de Córdoba aprueba su oferta de plazas para el curso 2019-2020

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado este viernes la oferta de plazas para alumnado de nuevo ingreso para el curso 2019-2020, que presenta como novedades la implantación en modalidad no presencial de sus grados en Cine y Cultura y en Ingeniería Civil, así como la incorporación del itinerario conjunto de los grados en Ingeniería Civil y en Administración y Dirección de Empresas.Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que este ha sido uno de los puntos más destacados de la sesión ordinaria celebrada este viernes, en la que también ha quedado aprobada la implantación de nuevos títulos de máster.Además de la oferta de plazas para alumnado de nuevo ingreso que incorpora las modalidades no presenciales de los grados en Cine y Cultura y en Ingeniería Civil --pendientes de informe favorable de verificación--, el consejo ha aprobado la propuesta de itinerario conjunto de los Grados en Ingeniería Civil y en Dirección Administración de Empresas.También dentro del apartado de Planificación y Organización Académica, se ha aprobado la modificación de adscripción de asignaturas de primer y segundo curso del Grado en Psicología, la concesión de 'venia docendi' para el curso 2018-2019 para profesorado del Centro de Magisterio 'Sagrado Corazón', el reglamento de Trabajo Fin de Grado de la Escuela Politécnica de Córdoba y modificado diversas asignaturas del Grado en Historia del Arte.La UCO ha aprobado la implantación para el curso 2019-2020 de los másteres en Química Aplicada, Gestión Ambiental y Biodiversidad, Salud Pública Veterinaria, Empleo, Transformación digital en el sector agroalimentario (Digital-Agri), Pluralismo Religioso y Máster Erasmus Mundus en Play, Education, Toy and Languages (Petal) Se suprimen el próximo curso los másteres en Especialización en Educación: Juego, Juguetes, Segundas Lenguas e Intercultura; en Producción, Protección y Mejora Vegetal y en Tecnología del Agua en Ingeniería Civil.También en este apartado ha quedado aprobada la convocatoria extraordinaria de ocho ayudas de movilidad internacional para alumnado de doctorado. Dichas becas para estancias de entre uno y tres meses, tendrán una dotación de 1.100 euros abierto hasta el 12 de abril.MOVILIDADEn relación a los programas nacionales e internacionales de movilidad, el consejo ha dado el visto bueno la convocatoria de diez becas Erasmus+ para la realización de estancias de prácticas para estudiantes de Doctorado en empresas o instituciones, públicas o privadas, radicadas en algunos de los países participantes en este programa. Igualmente ha quedado aprobado el Reglamento de Bases Reguladoras para los programas de lectorados de la Universidad de Córdoba.En materia de Formación Permanente, el consejo ha dado luz verde a la implantación del título propio de experto en heridas vasculares en el miembro inferior y pie diabético y renovados los títulos de experto en fisioterapia manual músculo-esquelética avanzada, en ergonomía y psicología aplicada, en higiene industrial y en seguridad en el trabajo.Igualmente, en relación los programas de Formación del Profesorado Universitario, han quedado aprobados los cursos de Estrategias del Tiempo en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje; Excel: uso avanzado de tablas dinámicas, Solver y paquete estadístico; Análisis Estadístico con SPSS y Formación en Prevención: Plan de Bioseguridad y Bioprotección de la Facultad de Veterinaria.POLÍTICA DEPARTAMENTALEn el capítulo de Política Departamental, el consejo ha aprobado los perfiles y comisiones evaluadoras de plazas de cuerpos docentes universitarios relativas a la oferta de empleo pública de Personal Docente e Investigador (PDI) para el año 2018 y diferentes perfiles de plazas de profesorado contratado, entre otros.En materia de asuntos económicos, el consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado las fórmulas de reparto de presupuesto a Centros, Departamentos e Institutos de Investigación Propios e Interuniversitarios para 2019. Por último, se han aprobado diversos nombramientos de miembros de comisiones de consejo de gobierno, representante del sector D en el Consejo Social, resuelto diversos recursos y aprobado y ratificado un conjunto de convenios.--EUROPA PRESS--