La UCO se une a otras seis universidades europeas para crear 'University for a New European Society'

Representantes de las universidades participantes

La Universidad de Córdoba (UCO), en el contexto de la convocatoria de la Comisión Europea para crear 'Universidades Europeas', junto a las universidade de Paris-Est Créteil (Francia), Évora (Portugal), Novi Sad (Serbia), Patras (Grecia), Sibiu (Rumania) y Udine (Italia), ha firmado un acuerdo para la creación de la 'Alianza UNES-University for a New European Society'.Según ha indicado la UCO en una nota, las siete universidades se localizan en el Sur de Europa, fueron creadas en los años 60 y 70, tienen un tamaño similar, un alto nivel de internacionalización y son de naturaleza multidisciplinar. Además, todas ellas tienen una fuerte vinculación territorial con su entorno. Estas particularidades han sido fundamentales a la hora de establecer las singularidades y señas de identidad de la Alianza UNES.El objetivo de UNES es fortalecer la oferta académica individual de cada una de las universidades a través de una oferta académica multilingüe, innovadora y orientada hacia las nuevas demandas de la sociedad, con una decidida apuesta por los valores europeos, y tiene una visión compartida, la de "acercar la universidad al corazón de la sociedad, para dar respuesta a los desafíos actuales y futuros de Europa".Igualmente, UNES pretende ser una universidad "dinámica y proactiva", comprometida en formar ciudadanos europeos capaces de afrontar los desafíos de las transformaciones sociales, ambientales y digitales que afrontan nuestras sociedades.Esta alianza de siete universidades ruropeas representa a más de 160.000 alumnos y cerca de 14.000 profesores, investigadores y personal administrativo. Entre sus objetivos también está el fortalecimiento de las interacciones con los países del Mediterráneo, África y América Latina.El acto fundacional de UNES-University for a New European Society tuvo lugar el 19 de febrero con la firma en París del Acuerdo de creación de la Alianza al que asistieron Rectores y Vicerrectores de todas las Universidades implicadas. La propuesta ha sido presentada para evaluación este miércoles.--EUROPA PRESS--