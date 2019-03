La UCO refuerza la seguridad por un mirón que acosa a universitarias en los servicios de Filosofía y Letras

La Universidad de Córdoba (UCO) ha reforzado la seguridad que tiene contratada en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba después de que varias jóvenes universitarias hayan afirmado haber sufrido el acoso de un mirón mientras que encontraban en los servicios, hechos éstos por los que la UCO tiene previsto presentar una denuncia ante la Policía Nacional.Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la UCO, que han confirmado que, tal y como ha detallado el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Antonio Cubero, que el mirón todavía no ha sido identificado y que presuntamente "se mete en un servicio de chicas en la zona de biblioteca y se dedica a hacer de mirón".Cubero ha explicado que se está intentado localizar e identificar al presunto acosador sexual, que "es muy escurridizo", tanto a la hora de entrar en el edificio, como para escabullirse cuando ha sido pillado 'in fraganti', aunque, según ha adelantado 'Cordópolis', ya se sabe, por los vídeos con los que cuenta el jefe de Seguridad de la Facultad, que el presunto acosador suele penetrar en el edificio por la entrada situada junto al Salón de Actos, en la que no suele haber conserjes.Este es el motivo por el que se ha reforzado la seguridad privada, al tiempo que se previsto presentar la referida denuncia ante la Policía Nacional, confiando también en que, a través del uso de las cámaras de seguridad, se pueda identificar al mirón de Filosofía y Letras.--EUROPA PRESS--