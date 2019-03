La UCO participa en el proyecto europeo 'Geomag' sobre geomática aplicada a la agricultura y medio ambiente

La Universidad de Córdoba (UCO), a través del grupo de investigación Ersaf, aportará su experiencia en la teledetección aplicada a la gestión de recursos naturales en el proyecto europeo 'Geomag', que acaba de arrancar, sobre geomática aplicada a la agricultura y medio ambiente.Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que la geomática es una disciplina que engloba diferentes métodos de captura, tratamiento y análisis de información geográfica con el propósito de recrear de forma detallada distintas imágenes físicas.El proyecto europeo 'Geomag', en el que participa la Universidad de Córdoba, acaba de dar su pistoletazo de salida con el objetivo de aplicar las capacidades de esta ciencia a la agricultura y el medio ambiente en Túnez.El proyecto, que acaba de celebrar su reunión de inicio en la Universidad de Cartago (Túnez), tratará de digitalizar el medio natural del país africano y cuantificar su agricultura y conservación de recursos naturales. Para ello, contará con la participación del grupo de investigación 'Assessment and Restoration of Agricultural and Forest Systems (Ersaf)' de la Universidad de Córdoba, que aportará su experiencia en el campo de la teledetección aplicada a la gestión de recursos naturales.Concretamente, el grupo Ersaf RNM-360-, único socio español de los 17 que participarán en el proyecto, coordinará uno de los paquetes de trabajo, mediante el que diseñará una plataforma virtual educativa y fomentará la creación de redes entre las organizaciones participantes.Además, la Universidad de Córdoba participará en la implementación de procesos piloto de formación en geomática, desarrollará módulos académicos relacionados con la gestión de recursos forestales y medioambientales y se encargará del proceso de evaluación académica y científica del futuro Máster de Geomática Aplicada a los recursos agronómicos y medioambientales de Túnez, que contará con opción investigadora y profesional.El grupo Ersaf, que coordinará la primera reunión del Comité de Seguimiento pedagógico y científico a finales de 2019, es un grupo de referencia en materia de investigación en Teledetección y Geomática aplicada a los Recursos Naturales, experiencia que es aplicada y transferida a nivel internacional a través del Máster Oficial en Geomática, Teledetección y Modelos espaciales aplicados a la Gestión Forestal que imparte la Universidad de Córdoba en modalidad semipresencial.--EUROPA PRESS--