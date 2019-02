Autoridades en la inauguración de la 'Jornada On Industry'

La 'Jornada On Industry-I Encuentro Profesional de la Industria 4.0' ha presentado este jueves en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) las principales innovaciones de digitalización industrial y las soluciones tecnológicas de la denominada "cuarta revolución industrial", un paso más en el desarrollo de innovaciones aplicadas a la producción.Según ha indicado la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) en una nota, la jornada ha contado con la representación de unas 300 empresas y profesionales y con más de 400 inscritos, lo que ha desbordado las previsiones iniciales.El encuentro, organizado por la UCO, por Fundecor y por las empresas IRC Automatización y Unión Tecnológica, está teniendo un carácter eminentemente práctico, ya que las ponencias cuentan con demostraciones y con la presencia in situ de exposiciones de empresas como Siemens, Panasonic, Cosentino, Wetscom, Symantec, Control Techniques, Palo Alto, F5, Payhunder, Cosentino o Kuka Roboter, entre otros referentes de la robótica, mantenimiento, gestión del procesos, prevención de ataques de hacker, ciberseguridad y la tecnología láser.El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha expresado en el acto inaugural "la necesidad que tiene la universidad de contribuir a la generación y a la extensión del conocimiento entre nuestros jóvenes y las empresas, contribuyendo a generar riqueza en nuestro territorio para así frenar fenómenos como el de la despoblación, que estamos sufriendo, sobre todo, en la zona norte de la provincia".Gómez Villamandos ha destacado que los estudiantes de la universidad son el principal elemento de transferencia junto con el profesorado y los grupos de investigación de sistemas de automatización. "No podemos esperar a que terminen sus grados para tener un contacto directo con las empresas, algo que está ocurriendo hoy en esta jornada", ha dicho.En esta línea, el rector ha avanzado que la UCO va a poner en marcha un máster dual en colaboración con importantes empresas y con un gran contenido práctico, que será pionero en Andalucía y uno de los primeros de España de estas características, ya que "su contenido teórico solo será de un diez por ciento".Por su parte, el director de Fundecor, Rafael Linares, ha expresado que "la jornada ha sido un éxito que ha desbordado las previsiones iniciales porque reunir a más de 400 inscritos, de los cuales la mitad son empresas, es una noticia muy importante, porque la universidad se convierte en un foro de debate y encuentro de la vanguardia empresarial de la cuarta revolución industrial"."NUEVAS COMPETENCIAS DEL ENTORNO DIGITAL"Esto es "muy significativo" porque "el apoyo de este acto supone poner en contacto a todo el alumnado y el profesorado de la universidad con el mundo de la empresa y se reconoce por dónde va el camino de la formación y las necesidades en nuevas competencias del entorno digital, algo en lo que la Universidad está trabajando muy a fondo con el diseño de un nuevo máster dual de carácter muy práctico y con una intensa colaboración con empresas", ha expresado Linares.Por último, el director de IRC Automatización, Francisco Adame, impulsor de la jornada junto a la UCO y Fundecor, ha destacado la importancia de que un foro de estas características se celebre en Córdoba y que además haya tenido esta dimensión porque "no es normal contar con una asistencia de 400 participantes en este tipo de eventos".Además, ha señalado que las principales innovaciones se sustancian en la presentación de los más avanzados sistemas de computación en la nube, el desarrollo de inteligencia artificial orientada a la producción, algo que mejora la calidad de cualquier producto. "Nuestra idea es poner en valor los mayores avances de la cuarta revolución industrial y que los empresarios cordobeses y andaluces estén alineados y que conozcan de primera mano estas innovaciones", ha destacado Adame.Para concluir, Adame ha definido la cuarta revolución industrial o Industria 4.0 como "un paso más en la digitalización", y ha agregado que "a los procesos productivos que ya están automatizados, que constituyen la denominada tercera revolución industrial, se les está dotando de mayor comunicación e inteligencia artificial en los procesos. Empezamos así a conectar todas las máquinas, todos los sensores, y los ponemos a pensar de la misma forma para ser más eficientes y más productivos".--EUROPA PRESS--