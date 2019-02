La protectora Galgos del Sur convoca una manifestación contra la caza para el domingo en la capital cordobesa

Cartel de la manifestación contra la caza

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur, "con motivo del fin de la temporada de caza", ha convocado para este domingo la celebración en la capital cordobesa de una manifestación "en contra de la caza y el perjuicio que ocasiona al medio ambiente y nuestra fauna".De hecho, según ha subrayado Galgos del Sur en un comunicado, la caza provoca "la muerte indiscriminada de 20 millones de animales en nuestro país, y el maltrato y abandono de 80.000 perros de caza, como galgos, podencos y otras razas".Por eso, con la organización de esta manifestación, la protectora se hace eco de "la sensibilidad creciente de nuestra sociedad contra una actividad como la caza, que ocasiona graves perjuicios a nuestro entorno natural, fauna y perros de caza".Así, según ha señalado Galgos del Sur este viernes 1 de febrero, "Día Mundial del Galgo", en España cada año "son desechados mas de 50.000 galgos coincidiendo con el fin de temporada de caza de la liebre con galgo", que tiene lugar a finales de enero, y la consecuencia es que se produce "un abandono masivo de galgos durante el mes de febrero".Como reacción a esta realidad, "solo Galgos del Sur lleva rescatados en los últimos once años más de 2.000 galgos", aunque ésta no es la única organización que se dedica al rescate de galgos, pues hay "cientos de protectoras de animales en España, que van sumando a esta cifra muchos más galgos rescatados, arrojando datos totales alarmantes".Galgos del Sur ha señalado directamente como "responsables" de esta situación "al colectivo de galgueros, responsables del abandono y maltrato de un 98 por ciento" de los galgos, pero la protectora también culpa de ello "a los gobiernos de las comunidades autónomas, por permitir y "no afrontar con valentía política la prohibición" de la caza con galgo.Pero también culpa de ello Galgos del Sur a "partidos políticos como PP, PSOE, Vox, Cs y Podemos, que no hacen nada por solucionarlo, protegiendo y amparando a los maltratadores de animales, mostrando abiertamente su apoyo a la caza", siendo España "el único país europeo donde se permite la caza con galgo".Por todo ello se organiza la mencionada manifestación, que cuenta con el respaldo de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (Fapac), la Asociación Arca de Noé de Córdoba, Pacma, Wally Córdoba, SOS Perrera Córdoba, Mascotas Córdoba, Mascotas de Priego, el Colectivo Andaluz contra el Maltrato Animal(Cacma), el Grupo Mándala Animal y el Grupo Animalista CórdobaEl recorrido de la manifestación, que comenzará a las 11,00 horas con una concentración en la Plaza de las Tendillas, incluye la calle Gondomar, el Bulevar del Gran Capitán, la calle Concepción, la Puerta Gallegos, el Paseo de la Victoria, la Avenida de Cervantes, la Glorieta Conde de Guadalhorce y ell Vial Norte, para concluir en la Plaza de las Tres Culturas, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto.--EUROPA PRESS--