Juicio a la profesora acusada de insultar a alumnos

La profesora y directora de un instituto de un pueblo del norte de la provincia de Córdoba acusada de cuatro delitos contra la integridad moral, tras supuestamente insultar a algunos alumnos durante las clases, ha manifestado este jueves ante el juez que "jamás" se perdonaría "insultar, vejar ni humillar a un alumno" y considera que este caso surge por "la animadversión" de algunos padres de los alumnos denunciantes hacia ella.Durante el juicio, que continuará en próximos días en el Juzgado de lo Penal número 1, la procesada ha expresado que es "la primera sorprendida con todo esto", porque en 28 años de profesión ha tenido momentos mejores y peores y puede haber cometido errores, pero no ha recibido quejas por su labor, según ha defendido.Además, ha recordado que después de ser revocada de su cargo en el curso 2014-2015 por la Junta de Andalucía, posteriormente ha sido seleccionada de nuevo y ha recuperado su puesto en este curso, al tiempo que ha expresado que "es complicado impartir clase" siendo directora y al mismo tiempo profesora en cuanto a la distinción de autoridad.Según ha expuesto, se relata "una proliferación de insultos" que no sabe de dónde ha salido y cree que "se han extrapolado" algunas palabras que dirigió ella a sus alumnos, aunque considera que parte del inicio se debe a la situación generada a raíz de que una profesora halló un papel encima de una mesa con "insultos" de dos alumnas a otra profesora, motivo por el que ambas fueron expulsadas cinco días, "que podía haber sido un mes" como recoge el reglamento, y la familia de una de ellas lo admitió, pero la otra no.En el inicio de la sesión, la defensa ha pedido la nulidad de actuaciones por vulneración del derecho de defensa, pero el juez ha señalado que "no concurre la nulidad", al considerar que "no se ha producido indefensión", atendiendo a los principios legales.LE PIDEN TRES AÑOS DE CÁRCELEn este caso, el fiscal le pide tres años de prisión, según recoge su calificación, en la que detalla que los hechos ocurrieron en el curso 2014-2015, en el que la procesada, mientras ejercía su labor como docente, "con la intención de menoscabar la integridad de sus alumnos", presuntamente los humillaba, gritaba y se dirigía a ellos con palabras tales como "tontos, vagos, eras más tonto que un pavo en Navidad".En concreto, a uno de los alumnos le dijo 'niñato', 'mentiroso', 'no vales para nada', ante lo cual "entró en una situación de ansiedad que requirió valoración de Salud Mental y que derivó en un trastorno adaptativo".En otro caso, la profesora supuestamente le dijo a una alumna: "estás 'empaná', eres tonta, estás peor que un pavo de Navidad", al tiempo que "aprovechaba las ocasiones en que salía a la pizarra para ridiculizarla", de manera que entró en ansiedad y también derivó en un trastorno adaptativo.Por otra parte, el fiscal relata que la procesada insultó a un tercer alumno con palabras como 'vago', 'tonto' y 'torpe', de forma que presentó síntomas emocionales, aunque no han sido catalogados como trastorno mental.Y en un cuarto caso, la profesora "le gritó a un alumno en los mismos términos que los anteriores, derivando el 9 de junio de 2015 en una crisis de ansiedad", por lo que presentó síntomas emocionales, pero que no cumplen criterios de intensidad como para catalogarlos como trastorno mental.El Ministerio Público ha solicitado para la acusada penas de nueve meses de cárcel por cada uno de los cuatro delitos contra la integridad moral y órdenes de alejamiento de dos años sobre cada uno de ellos. Los dos primeros perjudicados reclaman por estos hechos, mientras que los otros dos, no.--EUROPA PRESS--