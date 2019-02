La Plaza de Andalucía estrena una bandera por el 28F en un acto institucional con poesía de Lorca y el himno

La Plaza de Andalucía de Córdoba estrena una bandera por el 28F

La Plaza de Andalucía de Córdoba ha estrenado este miércoles una bandera por el 28 de febrero, día de la comunidad autónoma, en un acto institucional con presencia de los representantes de las administraciones y de la sociedad cordobesa, junto a vecinos que paseaban por la zona.Los asistentes han disfrutado de versos de Federico García Lorca y de Juan Morales Rojas, leídos por alumnos del Instituto de Educación Secundaria Santa Rosa de Lima, y el himno andaluz cantado por artistas flamencos del Campo de la Verdad, como son Eva de Dios y Rafael Montilla Chaparro, acompañados a la guitarra por Chaparro Hijo.En las intervenciones, el vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante, ha recordado que este 28 de febrero se conmemora el 39 aniversario de la celebración del referéndum por la autonomía de la región, "día en el que el pueblo andaluz dio una lección de solidaridad y reafirmación de identidad andaluza ante los agravios impulsados desde el Gobierno central", ha sostenido.Además, ha destacado que se celebra el centenario de la publicación del Manifiesto de Córdoba del 1 de enero de 1919, que supone "el primer documento en defensa de la autonomía andaluza y es fundamental en la reivindicación autonomista formulada por los andalucistas de entonces, impulsados por Blas Infante", abuelo de Javier Delmás.Asimismo, ha detallado que próximamente se celebra el centenario de la Asamblea Regionalista de Córdoba, que tuvo lugar entre los días 23 y 25 de marzo de 1919.Dicha asamblea, que a diferencia de la andalucista celebrada en Ronda en enero de 1918 y que estableció los símbolos definitorios de la autonomía andaluza, con la bandera y escudo, tuvo como objetivo "acometer a fondo el problema agrario andaluz", de modo que los asambleístas realizaron "un profundo análisis de las circunstancias históricas y económicas que originan el tradicional subdesarrollo de los sectores agrarios", con "las bases para "una reforma agraria", ha mencionado, además de "impulsar la acción de regeneración cultural para Andalucía".Entretanto, ha defendido que Blas Infante desarrolló "un discurso lleno de justicia social inmerso en un programa de redención económica para Andalucía, con la posibilidad de liberación del subdesarrollo y dominación política; reflexiona sobre el ecologismo; la situación de desigualdad de la mujer en la sociedad, y puso lo mejor de su energía intelectual y de su vida al servicio de ellos", todo "en los albores del siglo 20", ha elogiado."UNA DEUDA PENDIENTE"Por su parte, la alcaldesa ha manifestado que "hoy es un día importante para la ciudad" porque "en una de sus puertas de entrada, en el Distrito Sur, se va a izar por primera vez la bandera de Andalucía", todo ello "en un momento especial" cuando se cumplen tres fechas "muy simbólicas" en torno a la comunidad.Según ha apuntado, "en momentos como los que se viven, que hasta existen opiniones dentro del Parlamento de Andalucía que dudan de la autenticidad de la realidad andaluza; que se sigue discutiendo si Andalucía se merecía o no se merecía formar parte del Estado constitucional siendo una de las autonomías preferentes, y que se discute si la capacidad de autogobierno es mejor que el centralismo, por el que esta ciudad y esta región ha sufrido y padecido tanto, es más oportuno que nunca que se haga también la puesta en valor de nuestro símbolo".Tras subrayar que los símbolos son los que "han permitido en estos últimos 39 años tener una sociedad de progreso y avanzar al ritmo que se merecían los andaluces y andaluzas", Ambrosio ha aseverado que "era una deuda pendiente que tenía la ciudad, que se tiene que simbolizar en el Distrito Sur, y un grito también de reivindicación de que hoy el sistema de autonomías es más necesario que nunca para alcanzar los niveles de progreso, solidaridad y justicia social que defiende y se merece esta ciudad y esta tierra".CONSEJO DE "CONCORDIA Y UNIDAD"Posteriormente, el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, ha comentado que ha sido "un acto un poco sorprendente", porque "está organizado por el Ayuntamiento", pero "no ha tenido cabida la Junta, después de recibir la invitación ayer y no ha tenido prácticamente representatividad la Junta en el Día de Andalucía".Al hilo de ello, ha pedido comparar "el tratamiento" y los discursos que realizaron él y el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, representando al Ejecutivo regional, en el acto por el 28 de febrero de la semana pasada y "se puede llegar a conclusiones claras", ha indicado Repullo, quien considera que "el Día de Andalucía tiene que ser de concordia y unidad para todo el pueblo".En este sentido, espera que "la alcaldesa no caiga en la tentación de repartir los carnet de andaluces, porque no ha sido una gran demostración de lo que debe ser el Día de Andalucía, ni para lo que debe servir" dicho día.Cabe señalar que en el acto, además de los ya citados, han estado presentes la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, concejales de los grupos municipales y los máximos dirigentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, entre otros.--EUROPA PRESS--