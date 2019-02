La Plataforma del Metrotrén cuestiona el cambio de ubicación de la nueva estación

[Grupocordoba]

La Plataforma Metrotrén ¡ya! ha manifestado este jueves su "satisfacción" por el anuncio de licitación del estudio para la construcción del nuevo apeadero para el servicio del Media Distancia entre el este y el oeste de la capital por parte del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, si bien ha dicho que no tienen información de "por qué se ha tomado el criterio de construir el nuevo apeadero en un lugar diferente al acordado en el dictamen de la Comisión del Cercanías".En una nota, el colectivo ha expresado que "a la satisfacción se suma una sensación de preocupación por la reincidencia de toma de decisiones unilaterales en la que no se tienen en cuenta los acuerdos llegados en la Comisión del Cercanías del Ayuntamiento".Aparte de la ubicación, han señalado que no tienen contestación alguna sobre la demanda de mejora de frecuencias y horarios presentada por esta Plataforma, "ni aún es una realidad el convenio de Renfe y el Consistorio para el abaratamiento de las tarifas, aunque se haya anunciado que sólo está a falta de aprobarse la partida municipal para financiarlo".Asimismo, han aseverado que les preocupa "el futuro del también necesario apeadero del Parque Joyero, que se deja en el aire, y son otros muchos los asuntos pendientes como la intermodalidad, que no se resolverán adecuadamente si se sigue trabajando desde la unilateralidad y se sigue sin tener en cuenta los acuerdos llegados en el ámbito de la representación vecinal".Es por ello que desde la Plataforma Metrotrén demandan la creación inmediata de la Mesa del Ferrocarril de Córdoba, para que de "aquí en adelante la toma de decisiones del Ministerio de Fomento, Renfe y ADIF, sean consensuadas con el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la representación vecinal institucionalizada y la Plataforma Metrotrén ¡ya!".--EUROPA PRESS--