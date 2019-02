La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos en la avenida de Rabanales de Córdoba

Imagen del cupón de la ONCE de este lunes 18 de febrero

El sorteo de la ONCE de este lunes ha dejado parte de su fortuna en Córdoba, donde Josefa Cobacho, vendedora de la ONCE desde 1999, repartió la suerte desde su kiosco en la avenida de Rabanales, pues vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 350.000 euros.Según ha informado la ONCE, Cobacho se sentía "impactada" por la noticia, que le ha supuesto una "alegría muy grande", pues ha afirmado conocer a los afortunados, señalando que "son clientes fijos del barrio" y son "gente muy humilde y trabajadora".El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.Tienen también premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.--EUROPA PRESS--