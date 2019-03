La ONCE reparte 315.000 euros entre nueve vecinos de Lucena premiados con el cupón diario

Córdoba.- La ONCE reparte 315.000 euros entre nueve vecinos de Lucena

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha dejado parte de su fortuna en la localidad cordobesa de Lucena, donde la vendedora de la ONCE Soledad Beato vendió nueve cupones, premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo de esta forma un total de 350.000 euros.Según ha informado la ONCE, Beato, que es vendedora desde 2006, repartió la suerte con el cupón diario en la calle General Chávarri, junto al mercado de abastos del citado municipio de la Subbética cordobesa.El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.También tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado e, igualmente ofrece reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.--EUROPA PRESS--