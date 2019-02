La ONCE reparte 245.000 euros entre siete vecinos de Bujalance

Imagen del cupón del 6 de febrero, dedicado a Cebolla (Toledo)

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha dejado parte de su fortuna en Bujalance (Córdoba), donde Francisca Molina vendió siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 245.000 euros desde su quiosco en la calle Eduardo Sotomayor, en el centro de la localidad.Así lo ha indicado la ONCE en una nota en la que ha detallado que este sorteo ha repartido otros 35.000 euros en Sevilla, por lo que ha dejado 280.000 euros entre las provincias de Córdoba y Sevilla. Además, Cataluña, Aragón, Valencia e Islas Canarias también han sido agraciadas en este sorteo que estaba dedicado a la localidad toledana de Cebolla, dentro de la serie monográfica 'Mi Pueblo' que la ONCE dedica a los municipios con nombre singular.Molina, vendedora desde 1992, se ha mostrado "contenta, como si me hubiera tocado a mí" y ha agregado que en su pueblo la gente lo necesita porque son "todos trabajadores". La vendedora ha afirmado que todavía desconoce a quién le ha podido tocar porque "es demasiado pronto" y ha adelantado que va a colocar un cartel para informar del que es ya su cuarto premio desde que ejerce como vendedora.--EUROPA PRESS--