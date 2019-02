La Oficina de Cooperación Internacional celebra su trayectoria con los premios 'Solidaridad Provincial'

Ruiz y Guijarro (centro), junto a los galardonados

La Diputación de Córdoba ha conmemorado este viernes la trayectoria de la Oficina de Cooperación Internacional en la institución provincial con la entrega de los 'Reconocimientos de Solidaridad Provincial' y con la presentación de la memoria de actividades de la oficina, titulada 'De los ODM a los ODS', que recoge las actividades realizadas durante este tiempo.Durante el acto de entrega, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, acompañado por la delegada de Cooperación, Ana Guijarro, ha destacado que "esta oficina se ha convertido en una de las áreas de referencia de la Diputación, actuando en respuesta a situaciones de emergencia humanitaria, ante graves situaciones de desigualdad y pobreza y devolviendo un poco de ayuda y solidaridad a aquellos que tanto la necesitan"."Cuando hablamos de pobreza, desigualdades, injusticia, guerras y conflictos civiles hablamos de conflictos que nos afectan a todos, ante los que tenemos que actuar; nuestra obligación es desarrollar políticas que traspasen fronteras y miren más allá, no sólo por una cuestión de ética y moral, sino por nuestra responsabilidad política y personal", ha apuntado el presidente provincial.El máximo representante de la institución provincial ha recordado que "con esos objetivos surgió la Delegación de Cooperación y, también con ese fin, decidimos volver a formar parte del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi); porque la labor que podemos hacer dentro de nuestras competencias puede ser importante a través de intervenciones concretas en países, con los programas de pasantías y transferencia de conocimientos y con una labor de concienciación".Ruiz ha insistido en que "la Diputación responde al espíritu solidario que caracteriza a la provincia de Córdoba; no en vano la Oficina de Cooperación ha superado ya veinte años de existencia trabajando por la cooperación al desarrollo". Y el acto de este viernes, ha añadido el presidente, "simboliza esta importante labor, que no sería posible sin el tejido asociativo que tenemos en la provincia".Por su parte, la delegada de Cooperación, Ana Guijarro, ha destacado que "estos no son unos premios, son un acto de reconocimiento y agradecimiento sincero, que hoy lo personalizamos en las organizaciones, ayuntamientos y mancomunidades"."Queríamos que fuera algo de todos; somos una provincia solidaria, queremos seguir creciendo y sumando organizaciones que hacen un trabajo impagable y luchan por un mundo mejor", ha recalcado la diputada provincial.Los reconocimientos a la 'Solidaridad Provincial' han recaído en la Fundación Social Universal --ONG con sede en Montilla--, en la Asociación Cordobesa Amistad con los Niños Saharauis (Acansa), en Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF) --en concreto la delegación de Puente Genil--, en Amigos Ouzal --ONG con sede en Fuente Palmera--, en la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato y en el Ayuntamiento de Pedro Abad.La Oficina de Cooperación Internacional se creó en el seno de la Diputación de Córdoba en 1997, siendo su creación un hito pues no existía hasta entonces ningún instrumento para coordinar recursos destinados a apoyar proyectos de desarrollo en el mundo. En 2018 se abrió una nueva etapa destinar a paliar las nuevas necesidades existentes a lo largo y ancho del planeta.--EUROPA PRESS--