La música invade el área infantil del Hospital Reina Sofía en primavera gracias al programa 'MimaMusic'

Córdoba.- La música invade el área infantil del Hospital Reina Sofía e

La música invade el área infantil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba durante los meses de marzo, abril y mayo gracias al programa 'MimaMusic', iniciativa que utiliza las canciones como herramienta de trabajo para mejorar la calidad asistencial y los cuidados de los más pequeños.Según ha indicado Junta de Andalucía en una nota, la enfermera pediátrica Mayte Luque y la responsable de la unidad de Actividades Motivaciones, Ana Calvo, han diseñado este programa que cuenta con la colaboración de 16 músicos de Córdoba y que consiste en desarrollar una decena de conciertos en las diferentes plantas de hospitalización y tratamiento del área pediátrica.Con esta iniciativa, el hospital da un paso más en la humanización de los cuidados, utilizando la música como herramienta de trabajo. En este sentido, la enfermera responsable del proyecto Mayte Luque ha destacado que "la música es beneficiosa en cualquier momento de nuestras vidas, pero es especialmente útil en el ámbito asistencial, ya que permite que un paciente se relaje, reduzca su nivel de estrés y distraiga sus pensamientos del motivo por el que está en el hospital. Este efecto se traduce por ejemplo, en mayor precisión y rapidez para realizar una cura a un niño".La enfermera también ha apuntado que "la música no solo es buena para el paciente, también ayuda a los padres y madres a sobrellevar mejor ese momento, ya que ven que su hija está disfrutando y no sufriendo". Y, "por supuesto, también es beneficioso para los profesionales sanitarios, ya que nos ayuda a realizar nuestro trabajo con mayor comodidad y con menores riesgos, pues un paciente que esté tranquilo no se mueve tanto, por ejemplo, como un niño que esté experimentando una situación de miedo o estrés", ha resaltado.El programa musical 'MimaMusic' ha sido posible gracias al trabajo de las profesionales y al apoyo de la jefatura de bloque y supervisor de hospitalización, que han trabajado también para poder implementar el programa en la rutina asistencial de las diferentes plantas de hospitalización.Concretamente, 'MimaMusic' comenzó la primera semana de marzo y, desde entonces, los niños han disfrutado ya de cuatro actuaciones. La primera de ellas fue la visita de Maite (violín) y Javier Ruiz. El jueves 7 el hospital disfrutó de la actuación de Curro Rumbao (guitarra), Laura Leiva (voz) y José Marín (guitarra) Cuatro días después, el lunes 11, fue el turno de Antonio Bravo (percusión), Antonio Cosano (voz) y Javier Ruíz (guitarra) y el siguiente lunes actuaron Antonio Mantero y Antonio Cosano.El próximo evento tendrá lugar el viernes 29 de marzo, cuando los niños recibirán la visita de Laura Gómez Caballero (piano) y José Marín (guitarra).En abril, 'MimaMusic' ha programado tres actuaciones a cargo de Maite (violín) y Lulú García (cuento musical); también nos visitará el martes 16 por la tarde el grupo Espidifunk y David Salas y, el último miércoles actuarán Alberto Alonso (guitarra) y Jorge García (piano). En mayo, ya hay previstas dos actuaciones: el miércoles 1 a cargo de Maite (violín) y, por último, el ciclo musical se cierra con una actuación especial el lunes 13 a cargo de Infamous Ensemble, Javir Ruíz y la Orquesta música Clásica, que coincidirá con la celebración del Día Nacional del Niño Hospitalizado.Los niños ingresados en el hospital disfrutarán durante estos tres meses de todas estas actuaciones gracias a la generosidad de los músicos que en este periodo acompañarán a nuestros menores y a familias con sus acordes.ACTIVIDADES MOTIVACIONALESEn este sentido, la responsable de la unidad de actividades motivacionales, Ana Calvo, ha explicado que "cada vez programamos con mayor frecuencia actividades desde el enfoque de la humanización, que impacten directamente en el bienestar emocional de nuestros niños y niñas, ya que la salud emocional supone un aspecto fundamental en la lucha contra cualquier enfermedad y ayuda a superar el proceso patológico de forma más rápida y fácil".El Hospital Reina Sofía ya ha desarrollado diferentes iniciativas en esta línea y forma parte de un grupo de expertos de Humanización en Hospitales Infantiles de toda España creado por la Fundación Atresmedia para desarrollar acciones dirigidas a informar a los niños sobre el proceso por el que están pasando, desarrollar actividades que les ayuden a sobrellevar su estancia hospitalaria y otras que se centren en sensibilizar a los agentes involucrados en la hospitalización pediátrica.'RUTA PREQUIRÚRGICA'Algunos ejemplos de iniciativas puestas en marcha en el Hospital Reina Sofía son el programa desarrollado por la unidad de Cirugía Pediátrica 'Ruta prequirúrgica', una original iniciativa que persigue reducir la ansiedad de menores que tienen que ser intervenidos y, para ello, realizan previamente con su familia una divertida ruta por los espacios que recorrerán el día de la operación.Otro ejemplo es la celebración del Día del Niño Hospitalizado o las actividades que cada semana ayudan a sobrellevar la estancia de los niños ingresados como la visita de magos, científicos o asociaciones y colectivos que trabajan con ellos un ocio saludable.--EUROPA PRESS--