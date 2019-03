La Junta y el Ayuntamiento de Pozoblanco acuerdan agilizar temas pendi

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Córdoba, Araceli Cabello, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, han acordado este viernes en su primera reunión agilizar la ampliación de la depuradora, cuyo proyecto de ampliación está paralizado en Sevilla, y las ayudas al relevo generacional en la ganadería o la mejora de las explotaciones, cuyo pago acumula retrasos.Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde, quien ha agradecido a la delegada su visita y su compromiso con el campo de Pozoblanco y Los Pedroches, también se ha referido a otros asuntos durante una comparecencia conjunta, como la necesidad de "mejorar las instalaciones de la Oficina Comarcal Agraria (OCA)" de la localidad y de apostar por un Plan de la Dehesa "consensuado entre las partes afectadas y que sirva de verdad para frenar ese gran problema que es la seca del encinar".El regidor se ha mostrado convencido de que Araceli Cabello "sabrá dar solución también a los problemas que padece el olivar, sector al que ella ha estado vinculada durante años", y ha reclamado "una solución para el problema de la sequía en Los Pedroches que vaya más allá de la creación de pozos y que contemple la utilización del agua que está embalsada en La Colada y que no se distribuye por no haberse construido la red secundaria".Mientras, la delegada de Agricultura se ha mostrado "partidaria de agilizar" estos proyectos y ha señalado que "el retraso en el pago de las ayudas a los ganaderos y agricultores que se registraba hasta ahora es inadmisible e inasumible, pues existen casos en los que no se recupera el dinero de la ayuda". "Tenemos directrices para agilizarlo", ha explicado Cabello.Además, la responsable autonómica se ha mostrado confiada en que "el hecho de que a la Consejería de Agricultura se le hayan añadido ahora las competencias ambientales servirá para que algunos problemas se puedan resolver más rápido". Cabello ha explicado que "dotar de dos alas al avión de esta Consejería --en referencia a esa unión de competencias-- permitirá que se complementen", del mismo modo que "incluir la palabra ganadería significa darle la importancia que merece a este sector esencial para nosotros".La delegada ha explicado igualmente que al llegar a la Consejería se han encontrado "muchos asuntos que hay que agilizar". "Hay casos de vías pecuarias paralizadas desde 1998 y también estaciones depuradoras", ha dicho. Aún así, ha enviado a Cabello "un mensaje esperanzador, porque vamos a buscar soluciones; estableceremos prioridades y empezaremos a solucionar problemas".La delegada se ha puesto por último a disposición de todos los ciudadanos del municipio de Pozoblanco y de la comarca de Los Pedroches y ha confiado en ser "el altavoz perfecto para dar a conocer los problemas de la agricultura y la ganadería comarcales".--EUROPA PRESS--