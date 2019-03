La Junta responde a USO que la seguridad privada volverá a las oficinas del SAE el próximo lunes

Córdoba.- La Junta responde a USO que la seguridad privada volverá a l

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Ángel Herrador, ha afirmado este martes que "la situación denunciada por la Unión Sindical Obrera (USO)", en cuanto a la falta de seguridad privada en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la provincia desde hace una semana, "ya está solucionada, y el próximo lunes 18 volverá la seguridad a las oficinas de Córdoba y Puente Genil".A este respecto, y en un comunicado remitido a Europa Press, Herrador ha explicado que "esta situación, que ha sido temporal", se ha debido a que "el concurso para el contrato del servicio de vigilancia en las oficinas, convocado en 2018, se anulaba como consecuencia de un recurso interpuesto por uno de los licitadores, por lo que ha sido necesario el inicio de un nuevo proceso de adjudicación".Entre tanto, según ha señalado el delegado de Empleo y "para no dejar a las oficinas sin vigilancia, desde octubre se han ido formalizando contratos menores para continuar garantizando la seguridad en las mismas".Sin embargo, según ha precisado Herrador, "con la intención de contar en la Delegación con una seguridad jurídica" que "avalara esta concatenación de contratos, a la que nos hemos visto obligados, se paralizó el servicio de manera temporal", y se solicito un "informe al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía" para que les diera "garantía jurídica sobre esta actuaciones, y así lo ha hecho".Además, "para suplir esta situación, se han coordinado actuaciones con la Policía Autonómica, que ha reforzado la vigilancia en estas oficinas, prestando durante estos días que no ha habido seguridad servicios sustitutivos que mantendrán hasta el próximo lunes 18, que de nuevo se contará con vigilancia en las oficinas", según ha insistido el delegado de Empleo.De forma paralela, "sigue en marcha el concurso público para el servicio de vigilancia en las oficinas, donde destaca que serán 12, y no seis, como hasta ahora, las oficinas que contarán con seguridad", lo que supone, según ha resaltado Herrador, "una apuesta de la Junta de Andalucía por reforzar las oficinas de empleo de la provincia que cuentan con mayor volumen de usuarios y gestión".De resta forma, según ha detallado Herrador, "hasta ahora" contaban con este servicio de seguridad las cinco oficinas del SAE "de la capital y Puente Genil", a las que se les unirán las de "Aguilar de la Frontera, Cabra, Lucena, Montilla, Montoro y Palma del Río".--EUROPA PRESS--