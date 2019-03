La Junta muestra su oposición a implantar una tasa turística en la capital

Turistas en el interior de la Mezquita-Catedral

La delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Córdoba, Purificación Joyera, ha mostrado este martes su oposición a implantar una tasa turística en la capital ante el debate generado en la administración local.En declaraciones a los periodistas, la representante del Ejecutivo regional ha manifestado que, "sin intención de pormenorizar en el tema, cualquier tasa supone restar al turismo", de modo que "en principio no se apoyaría el establecimiento de una tasa turística en la ciudad", a raíz del debate en el Ayuntamiento.Precisamente, la semana pasada el consejo asesor del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) se reunió para examinar el borrador del grupo de trabajo sobre la tasa turística, elaborado en diciembre de 2018. A tal efecto, el también delegado municipal de Turismo, Pedro García (IU), abogó por que "haya una ley integral en Andalucía, que afecte por igual a todas las ciudades y no haya competencia entre ciudades que ponen la tasa y quien no la pone".En este sentido, el edil Pedro García expresó que dicha situación sería "absurda y ridícula", de manera que subrayó que "es la Junta de Andalucía la que tiene que tomar una decisión a este respecto".En el citado informe se aconseja aplicar la tasa a los turistas que pernocten en los distintos alojamientos existentes en la capital y a los excursionistas que lleguen a través de los distintos medios de transporte. Según las recomendaciones, esa tasa debe ser "progresiva en materia de alojamientos" y ha de aplicarse de forma "porcentual" en función del tipo de alojamiento. Además, el informe propone que los ingresos que se recauden sean "finalistas y concretos en su aplicación".--EUROPA PRESS--