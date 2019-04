La Junta habilita un desvío por las obras de conexión de la nueva variante de Lucena con la A-331

Córdoba.- La Junta habilita un desvío por las obras de conexión de la

Debido a las obras de conexión de la nueva variante de Lucena con la carretera A-331 a Rute (Córdoba), que ejecuta la Junta de Andalucía, se ha acondicionado un desvío de tráfico, que se hará efectivo este jueves, con objeto de afrontar los trabajos necesarios.Se trata, según ha informado la Administración autonómica, de un desvío de 750 metros de longitud, que discurre junto al trazado de la citada A-331 y que permitirá ejecutar la conexión de la nueva variante con la carretera actual, habiéndose acondicionado el desvío con un carril de 3,5 metros de ancho para cada sentido y, por razones de seguridad, se ha limitado la velocidad en el mismo a 40 kilómetros por hora.Este desvío por obras no supone itinerario alternativo para el tráfico que discurre por la A-331, entre Lucena y Rute, y no conllevará, según la Junta, un aumento de tiempo en este recorrido y, además, el desvío estará debidamente señalizado, y se han colocado reductores de velocidad antes de llegar a la zona de obras, habiéndose previsto que la conexión con la A-331 se haga mediante una intersección en 'T', con carril central de espera.La variante de Lucena conectará la A-318, Autovía del Olivar, con la carretera de Rute, evitando el paso del tráfico de medio y largo recorrido por el casco urbano del municipio cordobés. Las obras, que ejecuta la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, se encuentran a un 62,3 por ciento de ejecución.Esta actuación, que supone una inversión de 7,3 millones de euros, se retomó en diciembre de 2017, después del concurso de acreedores de una de las empresas adjudicatarias que componían la UTE adjudicataria.La nueva infraestructura supone una gran mejora para la localidad de Lucena, ya que no tendrá que soportar los inconvenientes del tráfico de media distancia, ganando en calidad de vida para la población. La actuación fue adjudicada en el año 2010, aunque no se inició entonces.Esta nueva infraestructura, de más de cuatro kilómetros de longitud, rodeará el núcleo urbano por el Noreste, evitando el paso de los vehículos de largo recorrido por el centro de la ciudad. Esta futura vía conectará con la Autovía del Olivar mediante una glorieta que forma parte del enlace Norte del tramo Lucena-Cabra, actualmente en servicio, por lo que desde la variante se accede directamente a la nueva autovía.--EUROPA PRESS--