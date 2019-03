La Junta destaca el trabajo por la integración y normalización de los menores tutelados

Córdoba.- La Junta destaca el trabajo por la integración y normalizaci

La delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha visitado este jueves el centro de menores Juan de Mairena de la capital cordobesa, donde ha destacado el trabajo que desde la administración autonómica se desarrolla por la integración y normalización de los menores tutelados.Según ha indicado la Junta en una nota, Troncoso ha subrayado que los centros de protección "constituyen espacios donde se atiende a menores, promoviendo el desarrollo integral de las diversas dimensiones como personas, combinando la calidad técnica y la calidez humana".El objetivo del Servicio de Protección de Menores, según ha señalado la delegada, es trabajar, desde que se inicia la protección a los menores y especialmente cuando llegan a los 16 años, para "dar los recursos adecuados para el logro de su autonomía personal y la integración sociolaboral en el momento de su mayoría de edad".Estas actuaciones se realizan para todos los menores, tanto extranjeros no acompañados (MENA) como nacionales, siempre que cumplan los requisitos, colaboren y respondan al itinerario de actuación que con ellos se establezca.El Centro de Protección de Menores Juan de Mairena es una de las tres residencias públicas de la provincia, tiene capacidad para 25 menores de carácter mixto, que son atendidos en acogimiento residencial, bajo los programas de Acogida inmediata y Atención Residencial Básica.Desde el programa de 'Acogida Inmediata' se realiza la primera acogida, diagnóstico y derivación de menores hacia las distintas alternativas, mientras que desde el programa de Atención Residencial Básica se atiende a los menores desde un abordaje a la diversidad y una perspectiva integradora.12 CENTROS EN LA PROVINCIAEn la provincia hay un total de 12 centros de menores (tres de titularidad pública y nueve concertados) y el número de plazas totales son 183. Actualmente, el nivel de ocupación de plazas roza el cien por cien. A finales de 2018, 458 menores estaban tutelados en la provincia de Córdoba, de los que 75 eran MENA.En este aspecto, Troncoso ha manifestado que desde el año 2009 se ha ido incrementando el número de menores inmigrantes sin referentes familiares en nuestro país, por lo que "para abordar la masiva llegada de MENA, la Consejería y la Dirección General han realizado un esfuerzo importante para dar respuesta a esta situación", tanto es así que en septiembre de 2018 se puso en marcha en Lucena un dispositivo de emergencia para menores extranjeros no acompañados con capacidad para 42 plazas.La delegada ha informado de que todos los menores tutelados nacionales y MENA, a partir de los 16 años, se incorporan al programa 'Labora', gestionado por la Entidad Diagrama, que trabaja la inserción sociolaboral de media intensidad, realizando el seguimiento y acompañamiento del menor desde su incorporación al programa hasta los 25 años.Troncoso no ha querido olvidar "el trabajo callado que realizan los trabajadores y profesionales de los centros de menores", a los que ha dedicado unas palabras de reconocimiento.--EUROPA PRESS--