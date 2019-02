La Junta asegura que no ha emitido un informe negativo sobre el proyecto del Hotel Mercer

La Delegación de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Córdoba ha asegurado este martes que "no ha emitido informe negativo sobre el proyecto para adecuar el antiguo Palacete de los Burgos para convertirlo en un hotel", según ha informado la delegada, Cristina Casanueva.Al respecto, y en un comunicado, la delegada ha señalado que "el 20 de octubre de 2017 la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emitió un informe favorable al proyecto de rehabilitación y adaptación a hotel de cinco estrellas de la casa ubicada en la calle Julio Romero de Torres, 12-14 de Córdoba, con una serie de prescripciones, entre las que se encuentra que la ocupación del sótano quedaría condicionada a los resultados de una actividad arqueológica".Posteriormente, según ha precisado Casanueva, "se dio trámite de audiencia en el expediente a la empresa interesada, para que presentara documentación modificada adaptada al informe de la Comisión de Patrimonio y realizara las justificaciones y alegaciones que estimara convenientes".En de agosto de 2018 la empresa Mercer Córdoba S.L. "presentó la documentación modificada solicitada", mientras que la actividad arqueológica preventiva que se ha llevado a cabo en este inmueble se autorizó el 27 de noviembre de 2017, pero "no se ha dado aún por finalizada, hasta que no se analice y valore la memoria de dicha actividad, que ha tenido entrada en esta Delegación Territorial el pasado 15 de febrero".--EUROPA PRESS--