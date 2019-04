La Guardia Civil realiza gestiones ante un vertido en el río Cabra en Monturque

La Guardia Civil realiza gestiones al tener conocimiento de un vertido detectado este miércoles en el río Cabra a su paso por el término municipal cordobés de Monturque que supuestamente estaría relacionado con alguna de las empresas agroindustriales de la zona.Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso y ha adelantado 'Diario Córdoba', que detalla que cerca de la zona de Vado Castro el agua presentaba "un olor, color y espuma propios de un vertido de sosa cáustica"."No es la primera vez que se produce un vertido de este tipo en esta zona que, por lo general, coincide con los días previos a una previsión de lluvias", según ha explicado el denunciante del mismo, Victorio Domínguez, quien ha señalado que este caso ha sido detectado gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de la presencia de aguas negras en el río.En este sentido, Domínguez ha manifestado que "lamentablemente este vertido no es un caso aislado", pues ya a primeros de año se detectó un hecho similar, "aunque en aquella ocasión no se realizó la pertinente denuncia"."Se trata de una situación grave, porque no solo afecta a la flora, sino a un río que tiene una importante fauna de peces, galápagos y tortugas que fallecen", ha explicado Domínguez, quien, a su vez, ha solicitado un mayor control por parte de la administración.Precisamente, en el año 2015 Ecologistas en Acción ya denunció un vertido de sosa al cauce del río Cabra que provocó la muerte de peces en las aguas de este río. También, las administraciones han estado estudiando varios casos de empresas particulares, como en el año 2011.El río Cabra sufre en su tramo alto problemas como la acumulación de vertidos y basuras, la pérdida de calidad de las aguas, la erosión y desestabilización del cauce y sus márgenes, una grave degradación de la vegetación y la desconexión del medio fluvial con el entorno urbano, agrícola e industrial.--EUROPA PRESS--