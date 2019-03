Cartel de 'Love the 90's' en el 'Slow Music' de Pozoblanco

La gira 'Love the 90's', uno de los fenómenos musicales del momento en España, recalará en el 'Slow Music' de Pozoblanco (Córdoba), que este año celebra su tercera edición, con algunos de los músicos y grupos más famosos de la dicha década, como es el caso de OBK o Chimo Bayo.Así lo ha indicado el Ayuntamiento pozoalbense en una nota en la que ha detallado que también actuarán en esa noche Paco Pil, Double Vision, Sensity World, New Limit, Just Luis, Tina Cousins y los DJ Jumper Brothers.La gira 'Love the 90's' se plantea como "una gran fiesta en la que poder recordar algunos de los temas míticos que marcaron una época y arrasaron en las pistas de baile de todo el país" y para ello cuenta "con un escenario espectacular, efectos visuales y de iluminación y coreografías muy especiales".El concierto tendrá lugar el sábado 29 de junio a las 22,00 horas. Las entradas, que salen a la venta el 4 de marzo, se podrán adquirir en la Oficina de Espectáculos de Doble A, la Cafetería Bogue, el Teatro El Silo (ubicados todos ellos en Pozoblanco) y el Kiosko Las Tendillas de Córdoba capital. Por vía telemática también se podrán compar entradas en 'Ticketmaster' y en 'Pogevents-entradas'.--EUROPA PRESS--