La Diputación vuelve a acoger el torneo clasificatorio First Lego League

La Diputación de Córdoba vuelve a acoger el torneo clasificatorio Firs

El Palacio de la Merced acogerá el próximo 3 de marzo la VIII edición del torneo clasificatorio First Lego League Córdoba, un programa de fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas que cuenta con el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación (Iprodeco) y que reunirá a más de un centenar de participantes.La presidenta de Iprodeco y delegada de Desarrollo Económico, Ana Carrillo, ha explicado que "este año participan doce equipos, de los cuales cuatro son de la provincia --el CEIP Maestro Enrique de Puente Genil, dos centros de la Escuelas de la Sagrada Familia de Pedro Abad y el IES Ipagro de Aguilar--, tres equipos de empresas cordobesas y cinco de colegios de la capital"."Los equipos presentarán sus propuestas de solución y, tras la valoración del jurado, se seleccionará al equipo ganador que participará en la gran final First Lego League España, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo en Tenerife", ha apuntado Carrillo.En cuanto al desafío al que se enfrentan este año los equipos, Ana Carrillo ha apuntado que "esta edición se trasladarán al espacio para identificar un problema físico o social al que se enfrenta al ser humano durante una exploración espacial de larga duración dentro del sistemasolar".First Lego League es un programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes a través de la resolución de problemas del mundo actual, tales como el reciclaje, la educación o las energías renovables. El programa contempla tres áreas detrabajo: el diseño y programación de un robot, el desarrollo de un proyecto científico que de solución al problema y la demostración de unos valores de equipo.Desde 2006 este programa lo impulsa en España la Fundación Scientia. Además, First Lego League cuenta con la colaboración del 20 por ciento del sistema universitario, de los parques tecnológicos y de las entidades de promoción de la innovación, los socios First Lego, entre los que está la Diputación de Córdoba a través de Iprodeco.En sus trece años de trayectoria First Lego League España ha hecho posible que 85.000 jóvenes se acerquen a las vocaciones científicas y tecnológicas. En la 13 edición de First Lego League se celebrarán en España 37 torneos clasificatorios en los que se seleccionarán los equipos que irán a la final de Tenerife y los que, posteriormente, viajarán a otras ciudades del mundo para participar en los torneos internacionales.En todo el mundo más de 450.000 chicos de 98 países trabajan en equipo para diseñar, construir y programar un robot y para desarrollar un proyecto científico.--EUROPA PRESS--