La Diputación abre una convocatoria para adquirir equipos para las agrupaciones de Protección Civil

La Delegación de Empleo y Protección Civil de la Diputación de Córdoba ha abierto una convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos para la adquisición de equipos inventariables para las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil de municipios de la provincia menores de 50.000 habitantes.Según ha indicado la responsable del área, Dolores Amo, la finalidad de esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 130.000 euros, "es facilitar y mejorar la realización de las tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación en los municipios de la provincia de Córdoba que realizan las agrupaciones de voluntarios".Igualmente, Amo ha destacado que "los equipos subvencionables deberán ser adquiridos durante el año 2019 y la concesión se hará atendiendo a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria entre las que destacan que no sean bienes fungibles, que tengan una duración previsiblemente superior al año, que sean susceptibles de inclusión en inventario, deberán ser gastos no reiterativos y su valor no debe superar los 200 euros".La diputada provincial ha insistido en que "ejemplos de este tipo de equipos pueden ser el remolque ligero de carga, tienda de campaña de primeros auxilios, desfibrilador semiautomático externo homologado, camillas de emergencias, equipo electrógeno portátil, mobiliario o equipos de acondicionamiento de aire, entre otros".Esta convocatoria, que se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), contará con un plazo de presentación de solicitudes de 15 días, contados a partir de mañana, 27 de febrero.--EUROPA PRESS--