La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha señalado este miércoles, durante una visita a la localidad de Villanueva de Córdoba, que dotar de un nuevo centro de salud a este municipio es "una prioridad" en su agenda "para dar la respuesta y las instalaciones que se merecen los vecinos" del municipio.Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, Botella, que ha mantenido una reunión con la alcaldesa, Dolores Sánchez, ha explicado que para el nuevo gobierno andaluz "unas instalaciones dignas para profesionales y usuarios son nuestro principal objetivo".Al respecto, la delegada ha resaltado que "no deberíamos estar hablando de un nuevo centro en futuro si el anterior gobierno socialista hubiera priorizado y dado respuesta a una demanda de hace muchos años de los ciudadanos de esta localidad".De hecho, la delegada ha detallado que ya en el año 2004 la Junta tenía sobre la mesa "la necesidad de construir un nuevo centro en la zona" por lo que "no entiendo cómo después de casi 15 años aún continuamos hablando de este tema o cómo el anterior gobierno no aceptó ni recepcionó los terrenos que en 2014 tenía a su disposición para hacer realidad una demanda ciudadana de este calado".Por este motivo, la responsable de la Administración autonómica ha insistido en que, "desde el minuto uno de asumir el cargo como delegada territorial", su "interés y el de la Consejería de Salud y Familias por la situación del expediente de Villanueva de Córdoba ha sido máximo" y ha mostrado su "optimismo" en que "pronto el proyecto sea una realidad".Finalmente, Botella ha reiterado que "me ocuparé insistentemente de que así sea, para que los ciudadanos de este municipio sientan que ellos y sus necesidades sí son importantes para este gobierno".--EUROPA PRESS--