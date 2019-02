La Delegación de Cultura abre dos nuevas convocatorias de subvenciones por importe de 300.000 euros

Marisa Ruz presenta las dos nuevas convocatorias de Cultura

La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba pone en marcha dos nuevas convocatorias de subvenciones, una dirigida a municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes para programas de cultura --dotada con 100.000 euros-- y otra para el desarrollo de Programas Singulares durante 2019 --con un presupuesto de 200.000 euros y dirigida a los municipios de menos de 20.000 habitantes--.En rueda de prensa, la delegada de Cultura en la institución provincial, Marisa Ruz, ha explicado que "son dos programas que comparten criterios y objetivos, pero salen por separado para no competir entre ellos y que los pueblos no salgan perjudicados". Son dos convocatorias que, "sumadas a lo largo de estos años, ascienden a más de un millón de euros invertidos en 126 actividades".El objetivo general, ha continuado la diputada provincial, "es contribuir al impulso de proyectos culturales nacidos en la provincia pero con vocación de traspasar el ámbito territorial de su entorno, se trata de iniciativas que no sólo atienden a la demandan local sino que trascienden el ámbito provincial, el autonómico y, en algunos casos, el nacional". "Queremos respaldar el posicionamiento de estos proyectos en un panorama cultural más amplio", ha agregado.Del Programa Singulares, Ruz ha destacado que "las subvenciones deberán ir dirigidas a actividades culturales del ámbito de las artes escénicas, la música, el flamenco, la literatura, la difusión del patrimonio, el cine o el vídeo".La convocatoria cuenta con un presupuesto de 200.000 euros --50.000 euros más que en 2018-- y "en ningún caso la aportación de la Diputación superará el 60 por ciento del coste total del proyecto ni el 15 por ciento de la dotación de la convocatoria, es decir, un máximo de 30.000 euros".SINGULARESLa diputada provincial ha destacado que "para tener la consideración de Programa Singular la actividad deberá reunir una características; ser una actividad significativa del municipio, contar con una antigüedad de al menos tres ediciones --y llevar dos siendo apoyada por la Delegación de Cultura-- y presentar solo una petición por entidad local para una actividad o actuación por año".En la pasada edición se financiaron, dentro de esta convocatoria, actividades como la Noche de la Media Luna de Aguilar de la Frontera, Festum de Almedinilla, el Zoco de la Encantá de Almodóvar, la Muestra de Cine Rural de Dos Torres, la Danza de los Locos de Fuente Carreteros o Mundamortis (Monturque).La segunda convocatoria presentada, dotada con 100.000 euros, va dirigida a ayuntamientos de municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes para la realización de proyectos culturales durante 2019. La aportación de la Diputación a cada proyecto no podrá superar el 50 por ciento del coste total ni el 20 por ciento de la dotación presupuestaria de la convocatoria, con un máximo de 20.000 euros.CRITERIOSEn cuanto los criterios de valoración en ambas convocatorias, la delegada de Cultura ha recordado que "se valorará el carácter participativo de las actuaciones, que se garantice la consolidación de un proyecto cultural, que sea una actividad de calidad con identidad propia, que se acredite una proyección de futuro y continuidad, que se integren varias disciplinas artísticas, que participen otras administraciones y entidades públicas o que se proyecte exteriormente la provincia", entre otros.La Delegación de Cultura apoyó dentro de esta convocatoria en 2018 el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, la Cata Flamenca de Montilla, el Certamen de Creación Audiovisual de Cabra, la Semana del Teatro de Lucena, el Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil y la Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río.Las solicitudes se presentarán de manera exclusiva a través del Registro Electrónico de la Diputación. El formulario estará disponible en la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba 'www.dipucordoba.es/trámites'.El plazo será de 15 días contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. En las dos convocatorias los proyectos deberán realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.--EUROPA PRESS--