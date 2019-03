La Comisión de Patrimonio de la Junta da el visto bueno a la propuesta de carrera oficial de las cofradías

Córdoba.- Al-Zahara critica "la desinformación" sobre cómo será este a

La Comisión de Patrimonio Histórico, en su sesión de este viernes, ha dado el visto bueno a la propuesta sobre la carrera oficial para la Semana Santa del presente año 2019 que ha sido presentada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba al Ayuntamiento de la capital cordobesa, aunque estableciendo la necesidad de sustituir palcos por sillas en algunos puntos junto a la Mezquita-Catedral.Así lo ha anunciado, en declaraciones a los periodistas, la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Córdoba, Cristina Casanueva, quien ha explicado que el informe de la citada comisión, que ella preside, es "favorable", si bien incluye "una serie de prescripciones técnicas" respecto a "algunos palcos", para que "las estructuras se cambien en algunos sitios por estructuras más reducidas", para que "no se peguen a los muros" de la Mezquita-Catedral.De hecho, según ha recordado Casanueva, esa "era una de las prescripciones que venían en el informe de los conservadores de la Mezquita-Catedral" y que, "igualmente recogió el año pasado en el informe de la Delegación de Cultura" de la Junta, y lo que se ha determinado es "cambiar esas estructuras por sillas", lo que implicará "aliviar un poco en algunos puntos" y son "prescripciones que tiene que ver también el Ayuntamiento", y así se lo ha comunicado al Consistorio.En cualquier caso, la delegada ha precisado que "hay zonas que estaban ya autorizadas de otros años, como el Patio de los Naranjos y la Mezquita-Catedral por dentro", con lo cual "no hay que volver a autorizar" la colocación de palcos y sillas en esos puntos, de modo que ya se "podría empezar a trabajar" en el montaje de los mismos.En la reunión de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta también se ha comentado la necesidad de "tener una reunión, para trabajar con mucho más tiempo" de antelación este asunto, porque a Casanueva, según ha señalado, le ha tocado afrontarlo desde hace solo "un mes", si bien ha reconocido que "la Agrupación de Cofradías ha estado muy encima y ha presentado este año un proyecto", que no conlleva "afecciones al patrimonio", lo cual considera "importante, ya que estamos hablando estructuras efímeras", que se instalan solo para la Semana Santa.En este sentido y a juicio de la delegada, "es importante que, tanto el Ayuntamiento, como la Delegación (de Cultura de la Junta) y los agentes" implicados en la Semana Santa, "de cara a futuras ediciones pues trabajen con mucha más antelación, y para tomar medidas que se entiendan, por lo que supone la Semana Santa" y Carrera Oficial, "tanto para los vecinos" que se ven afectados por ella, como por lo que conlleva en el ámbito económico, por su "atractivo turístico", y como reflejo de la cultura propia.--EUROPA PRESS--