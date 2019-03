La bienal evoca con un daguerrotipo los inicios de la fotografía en Córdoba

La XVI Bienal de Fotografía ha querido recordar este miércoles a J. Albors --autor, en 1844, de la primera fotografía de la que se tiene constancia en Córdoba y por desgracia desaparecida, un daguerrotipo de la Mezquita-Catedral-- y evocar los inicios de esta disciplina en la ciudad de la mano de Juan Pedro Revuelta, fotógrafo madrileño experto en técnicas fotográficas antiguas, que ha realizado un daguerrotipo de la torre de la Mezquita-Catedral.Según ha indicado la organización de la bienal en una nota, el trabajo de Revuelta ha sido una imagen única sobre una plancha de metal galvanizada con una lámina de plata. El encuadre, desde la galería oriental del Patio de los Naranjos, rinde homenaje a su vez a la vista fotográfica más antigua conocida de la ciudad, realizada por el irlandés Edward-King Tenison en 1852 con la técnica del calotipo."El daguerrotipo es un proceso fotográfico muy complejo; hay muy pocos fotógrafos hoy en día que sean capaces de realizarlo", ha indicado el fotoperiodista y fotohistoriador Antonio Jesús González, comisario de la actividad, incluida en el apartado de talleres de la bienal.Revuelta ha explicado que en daguerrotipo se emplea una placa de metal (normalmente, cobre o latón) revestida de plata. "Para que sea sensible y podamos captar imágenes", añadió "la vaporizamos con perlas de yodo puro. Una vez sensibilizada, la exponemos, y posteriormente el proceso que yo empleo no es el de Daguerre, revelado con mercurio, sino el de Becquerel, un revelado con un filtro rojo o ámbar al sol, con luz directa".Así, tras exponerse en una cámara fotográfica analógica de gran formato, el daguerrotipo se reveló de forma física por la acción de la luz solar, procediéndose posteriormente al fijado (con una solución de tiosulfato de sodio), encapsulado (para que la plata no se deteriore con el tiempo) y enmarcado de esta imagen que será conservada en el Archivo Municipal de Córdoba.González ha destacado que se trata de "una pieza única, no se pueden sacar copias". Por otra parte, "la imagen está invertida, la torre está al lado contrario porque no se produce el proceso de inversión de cuando tienes un negativo y un positivo".CONFERENCIASPor otro lado, el historiador del Arte Rafael Doctor Roncero abre este jueves el programa de conferencias de la XVI Bienal de Fotografía de Córdoba con 'Una historia (siempre particular) de la fotografía española contemporánea en imágenes'. Tras hacer una reflexión sobre lo insondable que resulta estudiar el complejo panorama artístico fotográfico español, Doctor planteará una reflexión a través de la selección que ha realizado de imágenes que en su opinión resultan significativas "para dar un panorama actual de lo que es la fotografía española actual".Por tanto, ha indicado, "la conferencia está planteada como una exposición que es contada y mostrada a través de la proyección de las imágenes". Será presentado por Óscar Fernández, coordinador de la sección oficial de la bienal y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.--EUROPA PRESS--