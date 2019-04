La Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Córdoba 'Iusta Causa' critica el impago por la Junta

Córdoba.- La Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Córdoba 'Iu

La Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Córdoba 'Iusta Causa' ha criticado que el "Gobierno andaluz está incumpliendo el abono puntual de los ridículos honorarios establecidos unilateralmente, por el trabajo obligado" del turno de oficio, ya que "la abogacía no tiene derecho a hacer huelga en la defensa a detenidos".En un comunicado remitido a Europa Press tras la reciente celebración de su asamblea anual ordinaria y también extraordinaria, pues han llevado a cabo elecciones para presidir la asociación, desde 'Iusta Causa' ha recordado que por el trabajo del turno de oficio, "dependiente de la Administración de Justicia, nadie cotiza a la Seguridad Social, ni nos generan derechos a prestaciones por incapacidad o una jubilación acorde a nuestro desempeño, sino con lo que cada uno nos pagamos".También se tienen que costear estos abogados "el transporte, hasta cualquier partido judicial de la provincia, en guardias de 24 horas, o para hacer un juicio de delitos leves, por 80 euros".Por eso, en 'Iusta Causa' entienden que "la sociedad debe saber" que estos abogados no tienen "derechos, y que nadie hace justicia" a los que defienden "los derechos de la ciudadanía", mientras ejercen de "dique de contención de las quejas por las enormes deficiencias, de la falta de medios, y de la lentitud de nuestra Administración de Justicia".A pesar de todo ello, los abogados del turno de oficio hacen "posible que el grado de satisfacción sea el mismo, tanto cuando nos eligen los clientes privados, como cuando nos son designados por el Servicio de Justicia Gratuita".Ante todo ello, en la citada asamblea de 'Iusta Causa' se han aprobado una serie de propuestas, que pretenden dar a conocer, no solo "la labor callada de los abogados del turno de oficio", sino las reivindicaciones que llevan manteniendo tanto tiempo, como son la de "dignificar la profesión o el reconocimiento social y administrativo" a la labor que prestan como servicio público a la sociedad.Por otro lado y después de más de siete años al frente de la asociación, Alfredo Povedano le ha dado el relevo en la Presidencia de la misma a la letrada Alba Font, quien resultó elegida por unanimidad. Tras ello, los abogados se dirigieron a las puertas de la Delegación del Gobierno la Junta de Andalucía en Córdoba para hacer visibles sus reivindicaciones, que consideran justas.--EUROPA PRESS--