Isabel Ambrosio

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), espera tener un equipo "a la altura de las necesidades de la ciudad" de cara a las elecciones municipales del mes de mayo, teniendo en cuenta el momento actual de conformación de listas, aunque ha precisado que su partido está "en el principio del procedimiento" y "ahora toca escuchar cuáles son los compañeros y compañeras que tienen más apoyos de las agrupaciones locales y que han sido más veces propuestos en las mismas".En el marco de los desayunos de 'Diario Córdoba', donde ha ofrecido la conferencia 'Córdoba ¿Y por qué no?', la primera edil ha agradecido a "los compañeros y compañeras que se han mostrado disponibles para formar parte del equipo", sobre el que ha dicho que "por encima de cualquier otra situación, tiene que ser un equipo que muestre y sea capaz de conciliar todo el compromiso y sobre todo la confianza de la ciudad", algo en lo que se va a "empeñar".Así, espera conformar un equipo que "dé respuesta a las necesidades que tiene la ciudad y plantear un compromiso con la ciudad", sin precisar si habrá o no mucha renovación.En este sentido, ha insistido en que ahora se está en el momento en el que "los compañeros que forman parte de este gran partido de la ciudad muestren su disponibilidad, que eso se vea de alguna manera reflejado y apoyado por las propuestas de las agrupaciones locales", y "por encima de todo eso", su responsabilidad está en conformar "un equipo que esté a la altura de lo que significa la responsabilidad de gestionar los intereses de esta ciudad", ha abundado.Preguntada por si le ha dado tiempo suficiente para singularizar su mensaje en un gobierno de coalición con IU, la regidora ha dicho que "el paso de estos cuatro años sitúa a cada uno en su ámbito de responsabilidad", a lo que ha añadido que a ella le "cuesta trabajo ejercer el liderazgo entre comillas que debe ejercer una alcaldesa", porque es "más de tender la mano y buscar los acuerdos", pero durante estos cuatro años cuando ha tocado dar un puñetazo encima de la mesa, "lo he dado", ha subrayado."Cuando he tenido que poner los intereses de la ciudad por encima de los condicionantes de otras formaciones políticas o de otros intereses, lo he hecho", ha enfatizado la primera edil, quien cree que "con el paso del tiempo, a día de hoy, tengo más capacidad para hacerlo de manera diplomática, pero también con autoridad, porque cuando no existe posibilidad de llegar a acuerdo, alguien tiene que tomar la última decisión y en las ocasiones que lo he hecho, no me ha temblado el pulso".Cabe destacar que la alcaldesa ha sido presentada por el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), y ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el vicepresidente cuarto, Salvador Blanco; el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, entre otros representantes institucionales y de la sociedad civil cordobesa.--EUROPA PRESS--