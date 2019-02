Isabel Ambrosio

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), confía en que "el menor tiempo posible en próximos días" se abonen las horas extraordinarias pendientes a los agentes de Policía Local, que amenazan con ir a la huelga en próximos meses si no se afrontan dichos pagos, así como a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y otros servicios, como Promoción de la Ciudad e Infraestructuras.En una rueda de prensa, la primera edil ha explicado "todos los expedientes, tanto de Policía Local como Bomberos, que son los importantes por la cantidad de la que se habla, se remitieron en el último trimestre de 2018 para hacer el trámite y llegar a su pago antes de final de año" y que "se hiciera con cargo al presupuesto de 2018".No obstante, ha indicado que "Intervención devolvió en los primeros días del mes de enero el expediente en su totalidad --por cuestiones técnicas-- y se ha vuelto a reiniciar el trámite competente", de manera que ha dicho que está "convencida de que se va a llegar en plazo y forma" y "no hay duda de la voluntad política para pagar las horas extras que se han realizado, muy especialmente por los Bomberos y Policía Local".Además, ha defendido que "hay voluntad política no solo para reconocer y abonar el pago de las horas, sino para ser consciente de que los compromisos están para cumplirlos", por lo que "el acuerdo al que se llegó con la plantilla de Policía Local y de Bomberos es el que se desarrolla en las últimas semanas", ha defendido, siendo consciente de que en ambos casos "no tienen sustitutos".--EUROPA PRESS--